¿Sin James? Así sería la formación titular de la Selección Colombia contra Ecuador

No está siendo fácil la preparación de la Selección Colombia para enfrentar a Ecuador en la altura de Quito, el combinado nacional llega al cuarto partido de las eliminatorias suramericanas bastante tocado por las ausencias de varios jugadores claves en el armado de Néstor Lorenzo.

​

La Selección Colombia jugará este martes contra Ecuador a las 6:30 de la tarde (hora colombiana), en el estadio Rodrigo Paz Delgado; será una parada difícil para el cuadro nacional, que en su última visita a Quito perdió 6-1.



El equipo del técnico Néstor Lorenzo llega al juego contra los ecuatorianos con un invicto importante: suma 11 partidos sin conocer la derrota, de los cuales siete terminaron en victoria y cuatro en empate.



Precisamente, en su último juego, la Selección dejó escapar dos puntos en Barranquilla y empató contra su similar de Uruguay por 2-2.

Barranquilla 12 octubre 2023. Imagen del partido de la selección Colombia vs Uruguay en la ciudad de Barranquilla, clasificatorio al Mundial 2026 de la FIFA Foto Vanexa Romero Foto: Vanexa Romero

Cambios en la formación titular

Néstor Lorenzo está obligado a realizar una serie de cambios en la alineación titular para enfrentar a Ecuador, algunos jugadores son baja de última hora por lesión como es el caso de Santiago Arias que fue desconvocado este lunes tras confirmarse que padecía algunos problemas físicos.



En su lugar, estaría Juan David Mosquera. El jugador de los Portland Timbers de la MLS es la única opción que estaría manejando el estratega argentino para suplir la baja de Arias en el lateral derecho.



Otro de los cambios que tendrá el once inicial de la Selección está en el arco, tras la expulsión de Camilo Vargas en el partido con Uruguay, la responsabilidad recaería sobre el guardameta de Millonarios Álvaro Montero.

Entrenamiento de la Selección. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

James, la gran duda

Un misterio se ha generado en las últimas horas sobre la posibilidad de que James Rodríguez juegue contra Ecuador, el cucuteño entrenó de forma diferenciada este domingo y no hizo trabajos con balón.



Además, el técnico Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa sobre la posibilidad de que James esté y su respuesta dejó más dudas que certezas: "No hay nada confirmado, vamos a esperar hasta último momento".



De acuerdo con sus palabras, hay posibilidades de que el '10' de la Selección Colombia no sea titular y se especula con el posible ingreso de Jorge Carrascal al equipo inicialista.​

GOL DE JAMES RODRIGUEZ. Imagen del partido de la selección Colombia vs Uruguay en la ciudad de Barranquilla, clasificatorio al Mundial 2026 de la FIFA Foto Vanexa Romero Foto: Vanexa Romero / El Tiempo

Colombia formaría con Álvaro Montero en el arco; Juan David Mosquera, Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta y Deiver Machado en la defensa; Wílmar Barrios, Mateus Uribe, Jorge Carrascal y Jhon Arias en el centro del campo; Luis Díaz y Rafael Santos Borré en ataque.

