Reinaldo Rueda: ¿qué posibilidades tiene de dirigir a la Selección?

Carlos Queiroz ya es una capítulo de la Selección Colombia. El martes pasado se conoció que no seguiría como entrenador del equipo nacional y dos días después ya está en el pasado. Ahora, la misión de la Federación Colombiana de Fútbol es buscar el remplazo idóneo para enderezar el camino al Mundial de Catar-2022 y dirigir en la Copa América del próximo año.



Ramón Jesurún, presidente de la Federación, fue claro en la ronda de medios que hizo este miércoles. Le gustaría un técnico colombiano, pero no es una camisa de fuerza. ""Lo ideal es un técnico colombiano. Lo primero era definir la continuidad del profesor Queiroz. Me encantaría un técnico colombiano, pero cualquier posibilidad puede ser estudiada", comentó.



Dentro de esa baraja de posibilidades de técnico nacional habría unos nombres claros: Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, Juan Carlos Osorio, Jorge Luis Pinto, Luis Fernando Suárez y Reinaldo Rueda. Son técnicos que dividen al país. Unos estarían de acuerdo otros, en contra.



Solo uno de ellos es el único capaz de unir en aceptación a Colombia: Reinaldo Rueda. El actual técnico de Chile sería también el de mayor gusto por parte del Comité Ejecutivo de la Federación.



Según versiones de prensa, las personas encargadas de escoger al nuevo entrenador de la Selección Colombia piensan en Rueda y todo dependería del colombiano para llegar una finalización de su contrato con Chile.

Camino difícil

Pero la apuesta no es nada fácil. Tras una reunión de directivos de la Asociación de Fútbol Chileno (ANFP) se definió la continuidad del colombiano Reinaldo Rueda en el cargo de seleccionador nacional.



"Fue una reunión con muchos cuestionamientos, se hizo una evaluación de estas dos jornadas y sobre la situación que vivimos, que no es fácil", dijo el entrenador, que ratificó que ahora queda pensar en las dos siguientes jornadas de la eliminatoria.



Según medios chilenos como La Tercera, la crisis financiera no permite pagarle a Rueda los US$ 2,2 millones que establece la cláusula de rescisión del contrato, más los impuestos.



En este punto es donde Rueda podría comenzar a buscar su salida, si es que quiere dirigir a Colombia. Francis Cagigao, director deportivo de la selección de Chile, y quien no habría caído muy bien en el entorno del técnico vallecaucano.



Medios aseguran que algunos directivos de la ANFP no están contentos con Rueda, pese a mantenerlo en el cargo, y esta posibilidad de irse a la Selección Colombia abriría los espacios a una "amigable" decisión de su salida. Amanecerá y se verá qué pasa.



