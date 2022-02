Tras la derrota contra Argentina, y la eliminación virtual de Colombia del camino al Mundial, empezaron a aparecer detalles que darían cuenta del ambiente interno del conjunto tricolor.



Bajo la lupa con la que se está analizando la gestión de Reinaldo Rueda, la incógnita de un amplio sector del país por la ausencia de Teófilo Gutiérrez en la convocatoria del equipo parece estarse resolviendo, según versiones de prensa.

El porqué Teo no fue convocado

'Teo' estuvo con Colombia en Brasil 2014 Foto: Archivo Particular

“Reinaldo quería a Teófilo Gutiérrez en la selección, sentía que era un aporte importante. No para el partido contra Argentina, pero sí para los partidos anteriores", reveló de entrada John Miranda, periodista de 'Win Sports', en un programa de esa señal en la noche de este martes tras la derrota con Argentina.



"Sin embargo, en sus formas, manejo, estilos, Rueda recibió dentro de la Selección Colombia la voz de algunos integrantes que le dijeron ‘profe, no cabe, no lo queremos, no nos viene bien, no nos gusta", añadió Miranda.



Al parecer, según señaló el periodista citado, el entrenador de la Selección habría evitado llamar a 'Teo' para no dañar el ambiente del combinado.



"'No voy a reventar el grupo, prefiero mantener la mediana armonía y me mantengo al margen de esa decisión'", contó Miranda que habría dicho Rueda.

DEPORTES