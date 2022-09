Si se esperaba que con la llegada de Néstor Lorenzo como técnico de la Selección Colombia hubiera una renovación que se apoyara en una mayor presencia de los futbolistas de la liga local, pues eso no pasó en su primera convocatoria, para los amistosos contra Guatemala y México.



Solo dos jugadores del medio local fueron citados, y Lorenzo dejó un mensaje implícito: su equipo, al menos de arranque, se construirá con los soportes de los internacionales.

Solo Andrés Llinás, defensor central, y el portero Álvaro Montero, ambos de Millonarios, representan a la liga local en esta convocatoria, la primera del nuevo entrenador de la Selección.

Lorenzo explica el llamado de Andrés Llinás

Andrés Llinás



De Llinás, Lorenzo dijo que por su desempeño y la posición tuvo su oportunidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, la ausencia de Yerry Mina por lesión. A Montero ya lo tenía en el radar: estuvo en un reciente microciclo.



Lorenzo argumentó sobre su decisión: “Esta es la oportunidad para ver los jugadores que están en Europa. Los del fútbol local los podré ver en el microciclo que estamos considerando para octubre”.



Sin embargo, sus palabras dejaron un gran interrogante: ¿no tiene la liga local el peso para convencer a Lorenzo, justo ahora que arranca su era y con un panorama de bajo nivel en muchos de los jugadores que están en Europa?



Juan José Peláez, DT y comentarista, opina: “Con todo respeto con el DT, me parece que esta era una buena oportunidad para ver a nuestros jugadores; podían haber sido la base en estos dos amistosos, pero cada quien piensa diferente. Hay buenos jugadores para armar una buena base. No se trata de este o aquel, pero unos 10 o 12 jugadores sí había. Se armaron unos partidos no pensando en el futuro, no en el próximo mundial ni la Copa América, porque me parece que, sin tener un gran universo, sí hay jugadores”.

Álvaro Montero, con la Selección.



La liga local, normalmente, no es surtidor directo de la Selección. Los jugadores que sobresalen se van muy rápido a otras ligas, y es allí donde se abren sus puertas para ser tenidos en cuenta. Esa es una constante que se ratifica ahora, cuando el DT, que ha recorrido el país mirando partidos locales, prefirió convocar a los referentes de siempre, empezando por James, Falcao, Cuadrado y Ospina.

Más críticas a la convocatoria de Lorenzo

Su decisión deja una sensación de incógnita para los jugadores del medio local. Está, por ejemplo, Daniel Ruiz, de Millonarios, quizá el caso más sonoro, porque Lorenzo no lo citó, siendo uno de los más destacados del momento. ¿Por qué James sí viene, y Ruiz, no? La respuesta de Lorenzo fue contundente: “No podemos comparar a Ruiz con James”, dijo el jueves.



Al respecto, se pronunció Jorge Luis Pinto, exseleccionador de Colombia, y fue crítico: “Yo no sé si él (Lorenzo) va a entrar con la misma mentalidad de algunos técnicos de que todos tienen que ser de afuera... Hay que creer en el talento que nosotros tenemos en casa, no todo lo que está por fuera brilla y es atractivo”, dijo en Caracol Radio.



La mirada al fútbol local suele ser mínima, más allá de los microciclos que han implementado los últimos entrenadores para acercar a esos jugadores al entorno de una selección. El hoy de la liga local indica que hay jugadores muy buenos para el medio, pero el roce internacional sigue siendo factor determinante para un seleccionador.



Además, no es secreto que en los últimos años el fútbol local no pesa en el plano internacional como para elevar el nivel. Prueba de ello son las reiteradas eliminaciones en los torneos continentales. Las últimas grandes presencias fueron el título de Nacional (2016) en la Libertadores y la semifinal del Junior en la Sudamericana 2018.



La liga nuestra, la que hoy reclama mayor presencia en la Selección, no solo no figura afuera, sino que su costo general es inferior al de muchas otras del área. Su valor total es de 228 millones de euros, según Transfermarkt. La liga brasileña, 1,28 mil millones de euros...



Pero no es un caso solo colombiano, como para no entrar en pánico. Brasil solo citó a 3 jugadores locales para sus próximos amistosos de la fecha Fifa. Argentina, a uno. Uruguay, a dos, y Ecuador, a 4 arqueros. Por citar a los mundialistas. Pero ojo: Perú, que está en la misma reconstrucción de Colombia, llamó a 7 locales de 27 convocados, para sus próximos partidos. Y Chile, a 8 de 28...



