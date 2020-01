Más dudas: Colombia preolímpica perdió contra Bolivia

La Selección Colombia Sub-23 perdió este domingo 0-1 en Barranquilla contra Bolivia, en partido de preparación previo al Preolímpico que se jugará en el país desde el 18 de enero.

La selección, dirigida por Arturo Reyes, no pudo concretar las opciones de gol creadas y sacó figura al portero rival, Rubén Cordano.



Al minuto 30 llegó el gol para Bolivia. Gabriel Fuentes, jugador de Junior, cometió una falta dentro del área y Moisés Villarroel venció al portero colombiano Esteban Ruíz, de penalti.



Colombia buscaba e intentaba con Luis Sandoval y Nicolás Benedetti, quienes no pudieron marcar el empate.



Sandoval, al minuto 53, tuvo una inmejorable oportunidad de abrir el marcador para Colombia, pues estaba dentro del área y solo frente al portero. Sin embargo, falló.



Con Edwuin Cetré y Ricardo Márquez los colombianos también intentaron en la segunda mitad. Sin embargo, no se logró un gol que calmara las ansias del empate. En los últimos minutos, Jorge Carrascal remató y estrelló el esférico en el palo.



Así formó Colombia: Esteban Ruiz; Anderson Arroyo, Carlos Terán, Eddie Segura, Gabriel Fuentes; Eduard Tuesta, Kevin Balanta, Iván Angulo; Nicolás Benedetti; Jorge Carrascal, Luis Sandoval.



Cambios: Ménder García por Benedetti, Ricardo Márquez por Luis Sandoval, Edwuin Cetré por Eddie Segura, Jaime Alvarado por Iván Angulo y Willer Ditta por Kevin Balanta.

Este es el XI titular de nuestra Selección Colombia Sub-23 para su partido amistoso ante @fbf_oficial



📺 @GolCaracol desde las 4:00 P.M.



🇨🇴 Colombia 🆚 🇧🇴 Bolivia #COLxBOL #MasculinaSub23 #VamosColombia pic.twitter.com/oTzdHjB6Y8 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) January 12, 2020

REDACCIÓN FUTBOLRED