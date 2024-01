Colombia debutó con dura derrota en el Preolímpico: perdió feo contra Ecuador

No hubo estreno feliz para la Selección Colombia en el torneo Preolímpico. Fue más bien un estreno amargo, de angustia, preocupante, con una derrota 3-0 contra Ecuador en la primera jornada del grupo A.

Colombia comenzó con entusiasmo, con dominio, pero todo el partido y la estrategia se le voltearon a partir de una expulsión, desde entonces, con 10 jugadores, quedó expuesto a la épica o a la tragedia. Fue tragedia.



Al comienzo del partido Andrés Gómez puso la alegría del ataque. Fue el jugador diferente, hábil, punzante, un demonio en la defensa ecuatoriana. En sus pies estuvo la primera aproximación, con un remate que pasó cerca del arco.



Los hilos los manejaba Daniel Ruiz, el talentoso, el encargado de despejar el camino. Con él creando y Gómez explorando, Colombia se fue montando en el partido, pero sin la dosis de claridad. Con un control inerte. Faltaba explosividad.



Ecuador jugaba cómodo, porque sin tener el balón no sufría, esperaban como esos equipos que algo traman, algún contragolpe, y así fue, en una pérdida de pelota de Colombia en ataque vino un pase al vacío para el atacante Cuero que alcanzó a meter miedo, aunque su remate fue a las manos del portero Sebastián Guerra.

Expulsión y debacle

El partido se le vino encima a Colombia con todo su drama cuando perdió a uno de sus guerreros. Fue el lateral izquierdo Fory el que cometió una falta desmedida, ya tenía amarilla y vio la roja. Desastre. El técnico Héctor Cárdenas quedó pasmado, pensando rápidamente cómo replantear, optó por sacar al atacante Carlos Cortés y metió a Samuel Velásquez para reacomodar la defensa.

Colombia optó por garantizar su seguridad atrás, sacrificando su volumen arriba. Y Ecuador se sintió más cómodo. Adelantó sus líneas. Dio un paso al frente. Colombia, un paso atrás. La Selección pasó de la propuesta a la resignación: esperar, aguantar y ver cómo Ecuador se crecía. Perdió el control de la pelota, fue una selección aturdida por la expulsión. El ecuatoriano Pedro Vite fue el jugador que prendió las alarmas al encontrar espacio por el medio y sacar un fuerte remate que se fue arriba del arco. Un aviso.

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia vs. Ecuador. Foto: AFP

La pelota quemaba en Colombia. No había forma de hacer dos pases buenos. Se perdía muy rápido, como si el nerviosismo se apoderara de los jugadores, como si los de enfrente fueran el doble, pero eran uno más. Jhon Mercado probó con otro remate que atajó bien el portero colombiano. El partido era eso, una arremetida ecuatoriana. Colombia rogaba para que se acabara el primer tiempo.



Colombia salió a jugar la segunda parte con el mismo hombre menos, pero con otra disposición, con jugadores multiplicados para que ese vacío no se sintiera tanto. Volvió a dar el paso al frente, para demostrarle a Ecuador que había rival y que había partido. Incluso por poco canta el primer gol en un tiro de esquina y cabezazo letal del defensor Ceballos, que alcanzó a tocar el portero para desviar la pelota por arriba de su arco. También pudo celebrar Andrés Gómez, que se inventó una gran jugada individual, despejó el camino y sacó un gran remate que terminó en tiro de esquina.



Pero no era un partido para confiarse. No con esa desventaja. Ecuador hizo daño cada que quiso. Si Colombia arriesgaba, corría riesgos. El empate se convirtió con el pasar de los minutos en un botín. Pero no se logró. Al minuto 70 cayó el arco colombiano. Óscar Perea, recién ingresado, perdió la pelota. Ecuador hizo un cambio de frente veloz, entró al área el jugador Yaimar Medina, en soledad, Mosquera lo perseguía sin éxito, y Medina definió para poner el 1-0.



Ahí de derrumbó el equipo. Se quedó sin fuerzas, sin ánimos, sin fútbol, sin nada. Cristopher Zambrano y de nuevo Yaimar Medina anotaron y terminaron por sepultar al equipo nacional, que sufrió una dura derrota en su estreno. Pudo ser aún peor, con un penalti al final que atajó el portero Guerra.



Fue un debut para olvidar y para repensar. El siguiente desafío será contra Brasil, el viernes.



PABLO ROMERO

DEPORTES

Más noticias de deportes