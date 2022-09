La Selección Colombia, dominada en los primeros 45 minutos, le dio a

México un baile en la segunda mitad para derrotarlo por 3-2 en un amistoso en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Luis Sinisterra, dos veces, y Wilmer Barrios, convirtieron por los colombianos, luego de que México había mostrado su mejor fútbol en el último año, confirmado con goles de Alexis Vega y Gerardo Arteaga.



Al final, Colombia celebró ante más de 60.000 hinchas en el Levi's Stadium, en un partido que le sirvió a México para despedirse ante su afición antes de iniciar la parte final de la preparación para la Copa Mundial de Catar 2022.



Y aunque los jugadores ya pasaron la página y están con sus clubes, en redes sociales se dio a conocer un insólito error arbitral que a juicio de algunos fanáticos motiva la idea de que se repita el partido.



(No deje de leer: Selección Colombia: historia real de grito homofóbico que paró partido vs México).

El craso error

Facebook Twitter Linkedin

Colombia vs. México Foto: Thearon W. Henderson. Getty Images/AFP

De acuerdo con una serie de videos que se han hecho populares en redes sociales, el árbitro estadounidense Nima Saghafi habría cometido un error de procedimiento y permitió que Colombia fuera el equipo que sacara en ambos tiempos.



El hecho, insólito, ha desatado toda una ola de reacciones.



Entre ellas, la de un grupo de hinchas que piden repetir el partido, al parecer interesado en los puntos Fifa que otorga el partido amistoso.

Insólito. Colombia hizo el saque desde mitad de cancha en ambos tiempos contra México. Esto en un partido por los puntos hasta podría dar para repetir el partido.📽️@GolCaracol pic.twitter.com/YL8Ag2N13l — Javier Carbonell 🎤 (@xaviercarbonell) September 28, 2022

¿Se puede repetir el partido?

Facebook Twitter Linkedin

Selección Colombia, en el partido contra México. Foto: EFE/ Josie Lepe

Por más insólito que sea el supuesto fallo, el partido no se repetiría.



Aunque el juez del compromiso haya pasado por alto la ley ocho del reglamento, que regula que cada equipo efectúe un solo saque de inicio de tiempo, el manual no contempla que se vuelva a programar el juego.



"Las decisiones arbitrales sobre hechos y acciones sucedidos durante el encuentro, incluyendo dar por válido un gol o el resultado de un partido, son irrevocables. Las decisiones del árbitro y del resto de miembros del equipo arbitral deberán respetarse en todo momento", se lee en el compendio de reglas.



Así también lo remarcó el exárbitro Elmer Bonilla ante la polémica desatada:



"Con que no se repetiría un juego sobre un gol o no gol convalidado, que se va a repetir por eso… ¿Error de básica? Eso sí…".

Vamos qué hay que leer las Reglas de Juego, señor periodista. Con que no se repetiría un juego sobre un gol o no gol convalidado, que se va a repetir por eso… 😮‍💨



¿Error de básica? Eso sí… 😅 https://t.co/9akplgnWcb pic.twitter.com/6ZeFn9KVsJ — Elmer Bonilla (@elmer_referee) September 28, 2022

El argumento de algunos internautas se apoya en lo ocurrido en 2005, en el partido entre Uzbekistán y Bahréin, válido por la clasificatoria al Mundial de 2006.



En aquel entonces, Fifa decidió repetir el partido por un error trascendental del juez del compromiso, quien anuló un penalti.



Desde entonces no se ha visto un caso similar.

Más noticias de Deportes

DEPORTES