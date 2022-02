Luego de la derrota de Colombia ante Argentina en la noche de este martes, las posibilidades del equipo de Rueda para clasificar al Mundial son, a decir verdad, remotas.



(Le recomendamos: Selección Colombia: ¿Rueda debe renunciar o ser despedido de inmediato?).



Bajo ese panorama, varios de los referentes históricos de la Selección han dado a conocer sus análisis del difícil momento de la tricolor por medio de sus redes sociales.



Este miércoles, Carlos el ‘Pibe’ Valderrama, acostumbrado al entorno mediático desde su retiro, siguió en el hábito de compartir sus impresiones de las eliminatorias en su canal de YouTube.



En esta oportunidad, los comentarios del hombre que fue con la camiseta Colombia a tres Mundiales consecutivos fueron punzantes y certeros.

'Estamos fuera del Mundial'

Facebook Twitter Linkedin

Carlos Valderrama y Diego Maradona, en el Colombia vs. Argentina de la Copa América de 1987. Foto: Archivo EL TIEMPO

En su balance del partido de Colombia, Valderrama empezó diciendo que el decisivo encuentro era uno de "esos partidos bacanos que uno quiere jugar”.



Luego de recapitular el asedio argentino del primer tiempo, el 'Pibe' hizo hincapié en el gol que Miguel Ángel Borja falló ante Emiliano Martínez al cierre de la primera mitad.



“No somos capaces de meter un gol (...) Llevamos siete partidos sin hacer un gol… con los jugadores que tenemos y los goleadores que tenemos, que en sus equipos meten goles", comentó Valderrama.



Luego, sobre la polémica que se desató sobre la 'casa' de la Selección tras la derrota en Barranquilla contra Perú, el 'Pibe' fue certero:



"El problema no es la 'casa' de la Selección, el problema no es la cancha, el problema no es el clima, el problema no es el horario y el problema no es que la gente llene el estadio (...) Hay que reconocer cuando se juega mal y no echarle la culpa al público que va al estadio, ni a la cancha, ni a la sede de la Selección. No. En el fútbol hay que jugar”.



(No deje de leer: Millonarios se llevó un punto en su visita a Envigado).



Más adelante, Valderrama continuó ahondando en que la falta de definición condenó al equipo de Rueda.



"No le meten ni un gol al arcoíris (...) Estamos fuera del Mundial”, sentenció el exfutbolista.

Argentina 1 Colombia 0, eliminatorias Qatar 2022 | El Resumen del Pibe Valderrama El análisis de Valderrama sobre la antepenúltima fecha de eliminatorias. Foto: YouTube 'Pibe Valderrama'

Más noticias

Djokovic se estaría vacunando contra el covid-19, según su biógrafo

Real Madrid: la plantilla es más cara que la de Barcelona

'Rueda debe renunciar' y los jugadores son 'muertos': John Jairo Tréllez

DEPORTES