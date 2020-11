Análisis: Perfil del DT que tome el lugar de Queiroz en la Selección

En medio de la crisis de la Selección Colombia por los recientes malos resultados contra Uruguay y Ecuador, y ante la inminente salida del técnico Carlos Queiroz, que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) aún no hace oficial, ya se abrió la discusión acerca de quién debería asumir para enderezar el camino en la eliminatoria y, sobre todo, con qué perfil, con qué idea de juego y con qué principios. La discusión, mientras los directivos evalúan nombres, está sobre la mesa.



Varias posturas alimentan el debate: si se debe pensar en un técnico que ponga orden en el camerino, con buen manejo del vestuario, y que, además, sea buen motivador y sepa transmitir el mensaje, o si la prioridad de los directivos debe ser la idea de juego, la manera como va a jugar la Selección al dar el timonazo, que si debe ser con un DT que juegue a lo europeo, con juego vertical, o más de posesión de balón... Y, claro, el debate también está en la nacionalidad, si debería ser extranjero o local, si suramericano o europeo.



La Selección Colombia viene de tener entrenador foráneo durante los últimos 9 años, desde la llegada del argentino José Pékerman en 2012. Con él se dio un salto evolutivo, con una trasformación en todos los aspectos organizativos, logísticos y deportivos, con la ida a los mundiales Brasil 2014 y Rusia 2018, y con una idea de juego basada en el 4-2-3-1 que hizo figurar al máximo a James Rodríguez. Con Queiroz, Colombia jugó a otra cosa, con un 4-3-3, con muchos movimientos en las posiciones de los futbolistas y un principio de seguridad defensiva que se desvirtuó en los últimos juegos, los que lo dejaron en la cuerda floja. Según se sabe, faltan dos cosas para su salida: definir el plan de pagos de su indemnización, que ronda los 2 millones de dólares, y definir el sucesor.

James Rodríguez junto a Carlos Queiroz. Foto: AFP

Y en ese escenario, ya se han evaluado los primeros nombres. En el comité ejecutivo de la FCF hay voces que reclaman que vuelva un DT colombiano. Álvaro González, segundo vicepresidente, es uno de ellos. Lo que se sabe es que hay un solo nombre por el que había consenso, Reinaldo Rueda, pero, como se confirmó su continuidad en Chile, se cayó el candidato 1A y a quien pretendían incluso desde antes de Queiroz. De resto, se especula con muchos nombres, como Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, de quien se cree en el comité que generará resistencia en el país, y hasta Pékerman, que goza de popularidad entre la opinión pública, pero que no se fue en buenos términos con la Federación.



En la lista de especulaciones que rondan en medios y redes sociales se habla de nombres como Marcelo Gallardo y Miguel Ángel Russo (él mismo lo descartó el viernes), entre otros. La decisión pasará por el perfil que busque la Federación, y el debate es amplio.

Marcelo Gallardo Foto: EFE

‘De jerarquía’

Elegir otro entrenador de la Selección, cuando apenas van cuatro fechas de la eliminatoria, y cuando se tiene en el horizonte el juego contra Brasil, en marzo, requiere mucho análisis. Para algunos falta tiempo, y se puede tomar una decisión con cabeza fría. Para otros, las decisiones deben tomarse cuanto antes.



Óscar Héctor Quintabani es un entrenador colomboargentino de amplia experiencia en el país, dos veces campeón con Nacional, y una con Pasto. Como conocedor del medio local, tiene una postura clara respecto al perfil que debería buscarse. “De darse una salida del entrenador actual, creo que la opción sería que se reemplace con un entrenador de jerarquía. No se puede improvisar, el entrenador debe estar respaldado por una hoja de vida que muestre logros internacionales, carácter y compromiso. Debería ser de origen suramericano. Con preferencia, un colombiano, argentino o uruguayo”, opina Quintabani.

Agrega que en todo caso debe ser un entrenador con la capacidad para manejar la actual crisis del equipo, y los asuntos internos que, por ahora, se han quedado en versiones y especulaciones sobre supuestas divisiones internas, algo que la Federación y el propio James Rodríguez han negado, pero que debe tener en cuenta el nuevo DT que llegue. “Si es un entrenador de jerarquía, debe tener manejo de vestuario, priorizando su liderazgo en todo espacio”, agrega.

‘Debe ser suramericano’

Otra de las posturas que se plantean en el debate sobre el futuro entrenador es si debe ser nacional o extranjero, y si es extranjero, ¿suramericano o europeo? Julio Comesaña, exentrenador del Junior de Barranquilla y quien pasó por la Selección mayor como asesor deportivo, hace una radiografía de lo que para él debe tener el nuevo técnico, de confirmarse la salida de Queiroz. Suramericano y que conozca el medio hacen parte de su postura.



“Por estas circunstancias actuales, debe ser alguien de por acá, que conozca el fútbol suramericano y la cultura de los suramericanos, y la de Colombia, donde el jugador de Antioquia es distinto al del Atlántico, y este es distinto de uno del Pacifico. Para el fútbol colombiano y para la eliminatoria es básico un entrenador que conozca al jugador, cómo esta, cómo siente, cómo vive, qué sentimiento de juego tiene, cómo se comporta. Quien no conoce eso se puede equivocar fácilmente”, opina Comesaña.

En cuanto al juego, considera que el DT debe saber aprovechar a los jugadores de acuerdo con sus características. “Colombia tiene que jugar de acuerdo con las características de sus jugadores. Si viene un DT a jugar de determinada manera, tendrá que elegir jugadores para eso, si los hay; o si no, debe adaptarse al sentimiento de juego del colombiano, y eso hay que respetarlo y exigir lo que haya que exigir. Por ejemplo, si tiene al ‘Pibe’ Valderrama y le dice que juegue a 100 km por hora, pues no lo llame, pero si lo lleva, póngalo de lo que juega”, opina.



Finalmente, Comesaña dice que todo debe quedar claro desde el comienzo: cómo se trabaja, con quién, qué roles cumple cada quien. “No se trata de andar buscando grandes hojas de vida, ni a Mourinho ni a Guardiola, porque son capaces de que vienen y no ganan. Pasa es por quien conozca, y que tenga un buen cuerpo técnico para abarcar todas las áreas. Si Pékerman tenía 25 personas, por algo las tenía, y cerró todo el núcleo y nadie se metía ahí. Ya en el entrenamiento, cada uno tiene su método, cita a sus jugadores, y con todo los métodos se ha ganado, no hay recetas: hay gente que trabaja menos y convence más porque genera buen estado de ánimo, y otros trabajan y trabajan, y nada”.

Patricio Camps y José Pékerman. Foto: Reuters

‘Uno que esté cerca’

La discusión será compleja, pero hay quienes piensan que, ante la situación y el poco tiempo que hay para las siguientes jornadas, hay que buscar a alguien cercano, que conozca este equipo y no le toque llegar a indagar sobre qué es lo que pasa. Así lo piensa Willington Ortiz, gloria del fútbol colombiano, quien considera que la solución, si se concreta la salida de Queiroz, la tienen a la mano los directivos.



“Mi opinión es que debe ser alguien que esté cerca, que conozca el interior del equipo, que sepa qué es lo que está pasando realmente, y por eso el más indicado para mí es Mario Alberto Yepes (hoy con el cargo de director deportivo de la Federación), que está ahí. Me dirán que no tiene experiencia, que no ha estado en la eliminatoria; ¿cómo que no?, la ha jugado y la conoce bien y puede buscar soluciones y convencer a los jugadores de que son muy buenos y que les falta ponerse de acuerdo”, dice Willington.

Desde su punto de vista, lo que necesita la Selección en este momento es un líder así, que pueda guiar al equipo. “Dicen muchos nombres, que debe venir fulano, y yo me pregunto: ¿será que ellos se dan cuenta de lo que pasa? Les tocaría llegar a investigar y no hay tiempo para eso. Además, todo mundo pide un líder, pues está ahí, es Yepes. Y si no es él, que busquen a Pékerman, que ya conoce la Selección”.



