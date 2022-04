Meluk le cuenta (Selección Colombia: técnico con perfil de Ancelotti)

La pregunta, ahora, tras el fracaso rotundo de la Selección Colombia con su eliminación de la Copa Mundo de Catar 2022, es si el nuevo técnico debe ser nombrado ya o después del Mundial. Parece ser el dilema grueso. Y resolverlo no es tan sencillo, seguro.

Es fácil y popular decir que ya, de una vez, hay que poner al sucesor de Reinaldo Rueda para que empiece de inmediato y no se ‘pierdan’ 10 u 11 meses de trabajo, como se ven hoy, con el espejo retrovisor, los casi 8 meses que tuvo Arturo Reyes de encartado... perdón, de encargado entre la salida de José Pékerman y la llegada de Carlos Queiroz.

Ahora, y hasta el Mundial, el mercado es menor y la Selección quizás sea esparrin de un par de equipos que sí van a Catar.



Si se nombra ya, quizás sea para hacer unos microciclos locales que, como es bien sabido, son de nula o, para este caso y con optimismo, relativa utilidad bajo el supuesto del conocimiento y del inicio de un trabajo y tal. Pero los mejores jugadores están y estarán en el exterior. He ahí el detalle. ¡Ah! Y sería nombrado para ver los goles de Borja, uno de penalti, al Alianza Petrolera...



¿Entonces quién para la Selección?

Formación de la Selección Colombia en el partido contra Venezuela. Foto: Rayner Peña. Efe

Bueno: ¿y para eso, quién? ¿Bielsa? ¿Scolari? ¿Braga? ¿Mmmmm...? Designar un técnico rápido y de renombre transmitiría, eso sí, un mensaje de ‘gerencia’ por parte de los directivos de la Federación, hoy con peor fama que un congresista. Sería una foto en overol engrasado, bayetilla sucia y llave de tuercas junto a la Selección destartalada: manos a la obra, trabajando, reparando.

La otra posibilidad es decidir después del Mundial con un mercado abierto, a manera de ejemplo, con Luis Fernando Suárez, Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro, Roberto Martínez, Zlato Dalic...



La eliminatoria del 2026 comenzará a finales de 2023 o en 2024. Por eso, sea mañana, en agosto o en febrero del 2023, la clave está en escoger a un entrenador que por encima de su sapiencia táctica y estratégica o su revolucionaria visión o su renombre sea capaz de hacer un grupo armonioso; que sea un buen líder que propicie convivencia, seguridad y confianza en ‘su’ equipo; que haga ‘su’ grupo, pues el corazón del fútbol son los futbolistas, no los técnicos.

DT con don de mando

El lamento de la Selección Colombia. Foto: EFE



Lo que se necesita es un DT con don de mando, pero que se gane el respeto por sus formas y no por sus imposiciones. Es decir, un buen jefe de personal, no un sargento, no un prefecto de disciplina, no un prior claustral.



Nunca he creído en la educación del servicio militar o en la fe de la flagelación y la prohibición.



En cambio, sí rezo el credo del sentido común para los técnicos de Dante Panzeri, el legendario periodista argentino que escribió una pequeña biblia del juego: Fútbol, dinámica de lo impensado: 1. Elegir buenos jugadores. 2. Ponerlos en los puestos apropiados. 3. Inducirlos a no hacer lo que no saben. Y, 4. Dejar que esos jugadores así seleccionados, así ubicados y así aconsejados, ¡hagan lo que les parezca mejor!



Tampoco es condición vital la nacionalidad del futuro DT. Eso de que debe conocer la idiosincrasia y la ‘identidad’ del fútbol colombiano se olvida con un par de victorias seguidas, como las logró Pékerman al contragolpe.

¿Hay que nombrar al técnico ya? La verdad, yo no tengo afán. ¿Cuál debe ser el perfil del DT? A mi gusto, uno como el de, por ejemplo, Carlo Ancelotti, un tipo ganador, que hace grupos, un jefe que lidera desde el sentido común, sin alardes y sin perrero...





