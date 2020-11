Luis Suárez, la nueva joya que llega a la Selección Colombia

Con el mismo nombre del artillero uruguayo del Barcelona, pero originario de Santa Marta, la tierra que también vio nacer al Tigre Radamel Falcao García, Luis Suárez también brillaba en el fútbol español, aunque lo hizo la temporada pasada en segunda división. Su talento no está pasando inadvertido. Hoy en día con Granada sigue mostrando su poder ofensivo, lo que llevó a que Carlos Queiroz lo citara a la Selección Colombia.

A Suárez, en el fútbol, al parecer, le estaban saliendo varias novias. Y no solamente hablamos de clubes. Existía la posibilidad de que jugara con la Selección de España, pero Queiroz se adelantó y lo llamó para los partidos contra Uruguay y Ecuador.



“Si tú antes de venir a Europa no tienes un nombre hecho en Colombia, no puedes tener protagonismo en la Selección. ”, decía a inicio de año Suárez al que después de mucho anhelar le llegó el sueño de su vida.



Tenía la edad para haber jugado el Preolímpico que se disputó a comienzos de este año en el Eje Cafetero y Bucaramanga. ¿Por qué no llegó?



“En el caso de Suárez, nosotros en junio o julio empezamos la comunicación con él, mandamos una carta al Real Zaragoza y el club contestó que no lo iba a prestar para ninguna fecha Fifa ni para el Preolímpico 2020”, declaró el técnico de la Selección sub-23, Arturo Reyes. Y vaya que le hizo falta.

De Leones, Suárez se fue a Europa. El empresario Luis Felipe Posso lo ayudó a llegar al Watford, donde no pudo jugar por no haber tenido pasado con la Selección, así que fue cedido al Granada de España.



De allí pasó al Real Valladolid, donde jugó en el filial, y posteriormente al Gimnastic de Tarragona, en segunda división, pero, en la temporada en que jugó allí, el equipo perdió la categoría.



“Yo di el salto a Europa a los 18 años, tienes que trabajar mucho, pero también tienes que tener un poco de suerte. Yo me encontré con un hombre llamado Luis Felipe Posso, que me dio la oportunidad de venir aquí. Ya cuando llegas a Europa tienes que saber que lo difícil no es llegar, sino mantenerse”, señaló Suárez.



Zaragoza es el equipo en el que más ha rendido y le ha ido tan bien que en el seno del club no tienen claro que lo puedan retener, así obtengan el ascenso a primera.



Los derechos deportivos de Suárez siguen perteneciendo al Watford,que lo cedió al Granada, equipo en el que ha demostrado todas sus capacidades y hasta ya anotó en la Europa League.

Su trabajo esta temporada lo ha puesto en la mira de varios clubes. En España lo buscaron Getafe y Valencia. Desde Italia, medios de ese país lo ponían en la órbita de Lazio. Y también hubo versiones que lo vinculaban con el Galatasaray.



El pasaporte español también lo ha puso en el radar de la Selección de ese país, pensando en los Olímpicos de Tokio, a los que España ya clasificó, pero hoy se atravesó la Colombia de Queiroz, su máximo sueño.



Sin embargo, Suárez mantiene una ilusión: “Ya he dicho en varias entrevistas que mi deseo es jugar con Colombia, pero que España me ha brindado mucho, mi familia, mi hijo, y no descarto jugar para la selección de España. Pero mi sueño desde pequeño ha sido jugar con Colombia”, dijo en una transmisión en vivo por Instagram.



A Suárez le llegó su oportunidad y más ahora que no está Radamel Falcao. Necesitan de él y de sus goles. ¿Estará a la altura?



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

