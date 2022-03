Luego de dos clasificaciones consecutivas al Mundial de Fútbol, la Selección Colombia afronta el tsunami de su eliminación de Catar 2022. No asistir significa quedarse por fuera del máximo evento del fútbol mundial, que se espera cada 4 años. Y no solo es un fracaso deportivo para la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y para los futbolistas, conlleva, además, un impacto para diferentes sectores del país que, por fuera de la industria del fútbol, o adentro, se afectan con la no asistencia a la Copa del Mundo.



La primera consecuencia es para las arcas de la Federación, que dejará de percibir unos 10 millones de dólares que da la Fifa por la participación. Eso sin contar los premios por avanzar de fase. La FCF, además, afronta un impacto en su imagen, ya deteriorada por las investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en el escándalo de la reventa de boletas para la eliminatoria en Rusia 2018.



Impacto político

¿Que si el tsunami puede tumbar al presidente Ramón Jesurún? No. Jesurún ya fue reelegido en el comité ejecutivo por los próximos 4 años.



Además, la cabeza del presidente no suele tocarse. El expresidente Luis Bedoya no se cayó tras la eliminación de Sudáfrica 2010. Sin embargo, cuando Colombia no clasificó a Corea y Japón en 2002, el presidente Álvaro Fina sí dejó su cargo. “Uno tiene que darse cuenta cuándo ha cumplido su ciclo; yo podía seguir, pero tenía señalamientos en contra por la eliminación, y eso pesa en un comité en una asamblea”, dijo a EL TIEMPO. Agregó sobre el caso Jesurún: “Con una eliminación todo va en contra de los dirigentes, pero yo creo que las cosas en la FCF se hacen bien”.



Óscar Astudillo fue el presidente que perdió su reelección tras la no clasificación a Alemania 2006, cuando llegó Luis Bedoya. Se abstuvo de opinar porque actualmente trabaja con la Conmebol.

Impacto en fútbol colombiano

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Medir el real impacto de una eliminación de un Mundial para la industria del fútbol colombiano no es fácil. La FCF es la principal damnificada por los ingresos que deja de percibir, pero no es posible medir si se van a depreciar los futbolistas o si se va a afectar la liga local.



EL TIEMPO consultó a un experto en 'marketing' deportivo, muy conocido en el fútbol del país, y quien solo aceptó hablar si no se revelaba su nombre, por su cercanía con la FCF y con los clubes. Analiza que es imposible medir el impacto de no ir al Mundial sobre la economía del país, es decir, en el Producto Interno Bruto (PIB), porque no existe un estudio que lo indique, tal como sucede en España.



Se refiere al estudio hecho por la consultora PricewaterhouseCoopers, en 2019, que indicó una facturación del fútbol equivalente al 1,37 por ciento del PIB, y sobre eso la Federación firmó la venta de los derechos de TV.



Además, opina que la marca de la Selección es tan fuerte que se posicionará para la siguiente eliminatoria. “La Selección es un producto intrínseco que se resetea cada 4 años, con o sin Mundial, porque cada que juega la Selección, los televisores se prenden, y prueba de ello son los 'rating' de audiencia. La Selección es el producto estrella de la TV por encima de cualquier otro”, afirma. Según la firma especializada Kantar Ibope Media, el partido de Colombia contra Argentina, el pasado martes, fue el más visto ese día en la TV nacional, con 21,81 puntos de 'rating'.



El experto aclara que en términos de consecuencias para la FCF, puede ser más difícil “seducir” a un patrocinador, y dice que “de pronto sea un poco más complicado negociar la venta de derechos de TV”. En ese caso, la FCF renovó en 2018 con el Canal Caracol por cuatro años, que se cumplen este 2022. Hay casos como el de Chile, que ya aseguró la renovación de la TV para las próximas eliminatorias al 2026, independientemente de que el seleccionado quedara eliminado a Catar. Sin embargo, tuvo una reducción en dicho negocio de casi el 40 por ciento, según reportaron medios chilenos.

Economía 'marginal'

Perú ganó el encuentro 1-0 contra la selección Colombia, por el clasificatorio al mundial de Qatar 2022. 28 de enero 2022. Foto: Foto: Vanexa Romero/ CEET

Ya por fuera de la industria del fútbol, el experto considera que las consecuencias de no ir al Mundial son ante todo para un sector “satélite” o “marginal”, que no aporta a esta industria, sino que se nutre de ella. “El comercio se rasga las vestiduras, porque son afectados con la eliminación de la Selección, cuando no aportan ni un centavo a la cadena de la industria. El que se gastó 5 millones en un TV para el bar, sale a decir que la Selección le genera pérdidas, sin invertir en la industria”, dice.

Se refiere a esos sectores que se benefician de la Selección con la venta de productos, de los restaurantes o los bares que proyectan los partidos, o la venta de televisores. En ese sentido, el pasado febrero se pronunció la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), y señaló: “Los reportes de los bares y restaurantes durante la época de los Mundiales de Brasil y Rusia indican que hubo un aumento en sus ingresos entre un 30 por ciento y un 40 por ciento, en comparación con iguales períodos de los años inmediatamente anteriores. Esto, como consecuencia directa de la realización del Mundial de Fútbol y, por supuesto, de la participación de la Selección Colombia”.



Además, la intención de viajar al Mundial, sin la Selección, también se reduce, afectando a las agencias de viajes, como lo confirma la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato.



“Se estima que del total de ventas esperadas hacia ese destino por las agencias de viajes, haya una reducción del 60 por ciento, lo que se traduciría en una pérdida aproximada de US$ 6,5 millones. El porcentaje restante (40 por ciento) estará conformado por colombianos que asistirán a la cita mundialista”, dijeron.

¿Y los patrocinios?

Barranquilla, Colombia, 13 de Octubre de 2021. Inauguración de la sede de la Federación Colombiana de Fútbol. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

La FCF tiene 11 firmas que ellos llaman aliados comerciales: el patrocinador oficial es Águila; el canal oficial es Caracol TV; los socios oficiales son Bancolombia, Movistar, Homecenter y Colombiana; los colaboradores oficiales son Servientrega, Avianca, Betplay y Rappi. Mientras que Adidas es la marca de ropa. Esta, por ejemplo, renovó su contrato hasta 2030, por una cifra extraoficial de 10 millones de dólares anuales. Sin embargo, como los contratos se firman por 4 años, la FCF corre el riesgo de perder alguno o dificultar una renovación por no ir a Catar.

Otro experto en el 'marketing' deportivo que también pidió no ser mencionado, por su cercanía a la FCF, analiza: “No creo que haya una desbandada de patrocinadores, pero si sale uno o dos, puede pasar. Eso sí, un patrocinador no puede vincular su estrategia a los resultados, no hay nada mas peligroso", dice.



Opina que las marcas sí pueden sufrir el impacto, como el banco oficial que le apuesta a la activación y compras con su tarjeta de la Selección, o la marca de ropa, que, explica, tiene una estrategia de venta en el continente de acuerdo a población, en tres tercios: México, Argentina y Colombia, por lo que de no ir al Mundial, sufriría pérdidas en la venta en Colombia.



Sin embargo, dice que cada caso es particular, y pone el ejemplo de la cervecería que patrocina a la Selección, que se mantuvo los 16 años que estuvo Colombia sin ir al Mundial (1998-2014).



Opina que el impacto para la FCF tiene varias dimensiones. “La primera es lo que deja de recibir por concepto de clasificar, pero, además, por las cláusulas de éxito que hay con algunos patrocinadores, como la ropa deportiva. La segunda dimensión es por las regalías que recibe la FCF por los productos oficiales vendidos. En caso de los licenciatarios que manejan las marcas, esas ventas prácticamente van a morir”.



La FCF, en su reciente asamblea, reportó su satisfacción por la renovación con sus patrocinadores, y dijeron: "Caracol TV, tuvo un acuerdo histórico por su monto, adidas contó con una extensión de 8 años y las otras marcas (Aguila, Servientrega, Avianca, Bancolombia, Homecenter, Movistar) que venían haciendo parte de la familia de aliados continuó con su vínculo. Además de las nuevas inclusiones de Colombiana, BetPlay y Rappi".

Impacto en transferencias

Colombia Paraguay. Segundo tiempo. Cero a cero en estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo

Colombia fue catalogada por la Fifa como el quinto país con más transferencias al exterior en la última década. Esta dinámica de venta, según expertos, tiene sus consecuencias. “No se van a afectar las ventas; seguramente va a ser más difícil vender, porque vamos a tener menor vitrina y es como todo, cuando no estás en el mejor local del centro comercial te cuesta más trabajo. Pero sí baja el precio de los jugadores, porque todo mundo aprovechar sus argucias para comprar y uno reventar las de uno para tratar de vender a un mejor costo”, opina Giancarlo Uda, empresario de futbolistas.



Otro empresario, Efraín Pachón, dice que lo que se afecta es la economía del país, los “medios de comunicación, periodistas, empresas y empresarios, la clase marginada y el empleo informal”. Y afirma: “Los jugadores siempre se estarán transfiriendo”.



Uda y Ricardo Pachón, hijo de Efraín Pachón, acercaron en su momento al DT Carlos Queiroz a la FCF. Luego, dijeron, fueron desplazados de la negociación. Surgió la versión de la aparición de un intermediario árabe llamado Medi, quien asumiría la gestión a cambio de una comisión. Versión que luego fue negada por La Federación.



En cuanto a los futbolistas, no ir al Mundial afecta no solo la posibilidad individual de cumplir un sueño, sino frustrar alguna negociación futura. Se pierde una vitrina.

Carlos González Puche, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas (Acolfutpro), opina: “No ir a un Mundial es una frustración para los futbolistas. Es un bache deportivo enorme, competitivo, estructural. Los jugadores quieren estar en el Mundial, es lo que desean, es un golpe fuerte. Esto es un llamado a replantear las estructuras en todo sentido en el fútbol colombiano”.



Es innegable que no ir al Mundial es un golpe fuerte, con implicaciones económicas directas para la FCF, pero que quizá impacte más a la industria marginal que se beneficia del fútbol sin hacer aportes a esa cadena. Pero más allá de eso, lo que queda en el país es un impacto emocional, por lo que representa el fracaso deportivo de no estar en Catar.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

