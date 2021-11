Baja sensible por covid de Paraguay para enfrentar a Colombia

El autor del último gol de Paraguay en eliminatorias, Alejandro Romero Gamarra (en septiembre, contra Venezuela), dio positivo para covid-19 este domingo y fue aislado en la concentración guaraní, perdiéndose así el viaje a Colombia para el partido de eliminatoria.



"Le agradezco el cariño a la gente. Trato de dar lo mejor porque es mi sueño estar acá", dijo Romero Gamarra en rueda de prensa, en donde estuvo con su DT, Guillermo Barros Schelotto, antes de conocerse el positivo de su prueba.

Guillermo Barros Schelotto, DT de Paraguay. Foto: EFE

Barros Schelotto, aseguró este domingo que su equipo debe vencer como visitante a Colombia para recuperar los puntos perdidos el jueves pasado con Chile en Asunción y mantener vivas las esperanzas de clasificar al Mundial de Catar 2022.



"Debemos ganar, recuperar estos tres puntos perdidos en casa para mantener alguna posibilidad (...) de hacer parte del grupo que va a ir a Catar", explicó el estratega argentino en la rueda de prensa previa al viaje de la Albirroja a Colombia para el partido del martes en Barranquilla por la jornada 14 de las Eliminatorias Suramericanas al Mundial.



La selección paraguaya perdió 0-1 con Chile en el estadio Defensores del Chaco de Asunción y con ese resultado se estancó en el octavo lugar de la tabla con 12 puntos, a cuatro de Colombia que ocupa el quinto lugar y obtiene, provisionalmente, el cupo de la región para la repesca. El extécnico de Boca Juniors confía que para el partido en Barranquilla estén disponibles los centrocampistas Julio Enciso y Matías Rojas y el delantero Antonio Sanabria, que tienen problemas físicos y aún no está garantizada su titularidad.



"Calculo que van a estar con la posibilidad de jugar, pero el médico me pidió esperar hasta el lunes y poder determinar la recuperación al 100 por 100", precisó. En cuanto al reemplazo de Jorge Morel, volante de Lanús que se pierde el encuentro por acumulación de amarillas, Barros Schelotto dijo que baraja dos opciones: Andrés Cubas o Ángel Cardozo Lucena, que ante Chile cumplió con una fecha de suspensión que tenía pendiente.



"Pero vamos a analizar y ver porque quiero poner al jugador que esté el martes al 100 por 100 pero no especular con que (alguno) juegue unos minutos y tener que cambiar. Quiero jugadores fuertes desde lo futbolístico, lo anímico y que estén bien en lo físico", añadió el técnico argentino.



Sobre Colombia, a la que Paraguay le ganó 1-2 en Barranquilla en las Eliminatorias pasadas con un gol agónico de Sanabria, Barros Schelotto que "tiene muy buenos jugadores, de nivel internacional".



Sin embargo, aseguró que el equipo de Reinaldo Rueda también "está en una situación donde le ha costado ganar y hacer goles en los últimos partidos, que necesita tres puntos como los necesitamos nosotros".



"Pero tampoco por eso veo un partido abierto, creo que va a ser un partido cerrado, muy táctico (...) No sabemos si va a jugar o no James (Rodríguez), si (Juan Guillermo) Cuadrado va a jugar de defensor como lo hizo en algunos partidos anteriores, pero creo que nos vamos a encontrar un partido difícil", expresó.



