Ricard, contundente: 'Sin Dávinson no duermo tranquilo'

Hamilton Ricard jugó 23 partidos y anotó cinco goles con la Selección, dos de ellos en eliminatorias y uno de esos, en Uruguay. Pero además fue un trotamundos que jugó en tres continentes y que pasó por el fútbol uruguayo, donde coincidió en Danubio con uno de los referentes del próximo rival de Colombia, Édinson Cavani.

El atacante, que además fue goleador de la Liga colombiana en 1996, estuvo en el Facebook Live de EL TIEMPO analizando lo que viene para la Selección en la eliminatoria. Acá, sus principales reflexiones.



La convocatoria. "Queiroz viene siendo coherente con lo que ha hecho. Sabe que tiene que armar un grupo y trata de tocarlo lo menos posible. La convocatoria me parece bien. De pronto, le falta un extremo, un Duván Vergara, lo habría llamado por encima de Luis Suárez. Tenemos jugadores enchufados, haciendo goles, Duván, Morelos, Muriel, el mismo Díaz, James. Para cambiar en algo el estilo de juego necesitaríamos a Vergara, a Díaz".



Cómo viven el fútbol los uruguayos. "Creo que son tres millones y medio de habitantes, De ellos, tres millones son futbolistas. Es una fiesta, el uruguayo tiene esa garra, la garra charrúa, cuando juegas contra ellos pueden ir perdiendo 2-0 y parece que no fueran perdiendo, van, que tienen historia, que nos están viendo. Uno los escucha hablar y cualquier cosa los motiva para pelear siempre. Ellos no son habilidosos, salvo excepciones, pero mire cómo corren, muerden acá, allá, Suárez, Cavani, Valverde. Juegan a la uruguaya. Para ganarles hay que sudar y hay que estar bien preparados, mental y físicamente.



El puesto de Cuadrado. "Para jugar de interior se necesita jugar a uno o dos toques. Cuadrado para jugar de interior tiene que jugar más rápido y Cuadrado, cuando se emociona, frena la pelota, engancha, sabiendo que con un solo pase puede descongestionar más rápido. A Queiroz le gusta ahí porque sabe que Cuadrado tiene personalidad, pero para mí Cuadrado ahí se pierde. Cuadrado en la Juventus por afuera es rápido, aprendió a centrar preciso. Si en la Juve hace la simple, por qué en Colombia no hace lo mismo. Tenerlo de interior es perderle mucho fútbol a Cuadrado. No lo veo ahí porque toma muy malas decisiones.

Hamilton Ricard celebra su gol en Uruguay, en 1997. Foto: Archivo EL TIEMPO



James Rodríguez. "En el Everton James cae por donde llegue. Si se tiró a la izquierda, cae por la izquierda; si se tiró al centro, cae por el centro. Ubicar a James en una posición exacta es perderlo. James en el Everton, cuando recuperan la pelota, sale disparado a posicionarse detrás de los dos volantes del equipo contrario, si se tiró a la izquierda, tiró el centro y regresa por la izquierda. El despliegue físico para volver no le da. Si le pides que tiene que ser fijo, lo vas a matar. El que tiene que volver es el otro volante. Así se desgasta menos y nos va a rendir más. James moviéndose por cualquier lado puede darnos muchas más variantes".



La anécdota con Cavani. "Los uruguayos no se asustan para jugar al fútbol, pero les puedo decir: no les gusta venir a Barranquilla, sufren mucho. Con (Édinson) Cavani hablamos casi todos los días. Y le digo: ‘Qué humedad tan brava, y eso que está lloviendo mucho’. Él se ríe. Pero a los uruguayos no les gusta la temperatura de Barranquilla, se mueren".



¿Qué aportan los ‘9’ como extremos? “Muy poco. Él se la jugó en Chile, meto a todos los 9, ocupan el área y ponen nerviosos a los centrales, y le salió. Pero en el partido pones a Duván como extremo, a Morelos como extremo. Eso te sale solo una vez. Quiero ver si haces eso todos los partidos a ver qué pasa con Queiroz. A Muriel en Colombia siempre lo han despreciado cuando lo tiran a la banda. Muriel en el Atalanta es un segundo delantero, que se tira a la derecha, a la izquierda, pero dónde hace los goles, en el centro. Allá usted no ve a Muriel a la raya. Luis Díaz sí juega tirado a la banda, Mojica juega tirado a la banda. Pero a Morelos en Rangers nunca lo ve en la raya. No puedo llamar a los 9 para tirarlos a la banda. Si él hace eso siempre, va a fracasar. Nosotros tenemos especialistas para jugar por las bandas”.



La ausencia de Falcao. "Así como dormíamos tranquilos con Falcao, Duván está metiendo goles hasta dormido. Hay que generar buena energía: cuando el Tigre entra, todos pensamos que va a hacer gol. Con Duván es lo mismo: hay que tirársela allá, que él la manda a guardar. Tenemos delanteros melos para poder dormir tranquilos.



La defensa. "Si no está Dávinson Sánchez no duermo tranquilo. Son gustos. A mí no me gusta mucho Jeison Murillo: me parece muy distraído, le hacen goles que no mira al jugador que está atrás, llega tarde. Yerry es un buen complemento, es alto, fuerte, va bien arriba, es cabeceador en las dos áreas, pero cuando juega con Dávinson se siente con más confianza. Es como cuando no está Sergio Ramos".



