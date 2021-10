Colombia vs. Brasil: los 11 elegidos por Reinaldo Rueda

Por acumulación de amarillas Colombia no podrá contar este domingo con Juan Guillermo Cuadrado, una baja sensible si se tiene en cuenta que enfrente estará el imbatible Brasil de Tite, reforzado con la presencia de Neymar después de haberse perdido el duelo con Venezuela por suspensión.



El escenario será el estadio Metropolitano de Barranquilla, desde las 4 p. m., un horario en el que las altas temperaturas y la humedad harán de las suyas y en el que los cafeteros tratarán de tumbar a la 'Canarinha' en el duelo de la quinta jornada, que había sido aplazada por la pandemia de la covid-19.



Los anfitriones, dirigidos por Reinaldo Rueda, necesitan de un buen resultado para ratificar el trabajo realizado el jueves en Montevideo, de donde se llevaron un punto al igualar 0-0 con Uruguay.



Los titulares con Quintero

Colombia: Ospina; Medina, Mina, Cuesta, Mojica; Barrios, Lerma, QUintero, Díaz; Martínez, Falcao.

Novedades de Rueda

Respecto al partido en Montevideo, Rueda decidió reemplazar a Cuadrado con Quintero, mientras que Lerma le gana el puesto a Matheus Uribe.



En ataque, se mantiene Falcao García y estará acompañado de Roger Martínez, la otra novedad de la alineación.

Con EFE