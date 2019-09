Un irlandés, nuevo refuerzo de la Selección Colombia de fútbol 

Una novedad se presentó en la concentración de la Selección Colombia de fútbol, que se preparara para los partidos amistosos del próximo viernes 6 de septiembre, contra Brasil, y del próximo martes 10, contra Venezuela, presentó una novedad.

Esta fue la llegada de un nuevo miembro al equipo técnico dirigido por el portugués Carlos Queiroz.



Se trata del entrenador de porteros irlandés Des McAleenan, que ocupa en esta ocasión el lugar que desempeña Eduardo Niño.



Niño está vinculado a la Federación de Fútbol desde el 2005, cuando fue el preparador de cancerberos del equipo que participó en participó en los Juegos Bolivarianos.



Diferentes versiones que corren desde la semana pasada, aseguran que Niño no viajo a esta convocatoria porque no seguirá más en su cargo en el equipo nacional.



Sin embargo, EL TIEMPO consultó el jueves pasado con el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.



Él manifestó que Niño no viajó esta vez con el equipo “por decisión técnica”, las cual no implicaba su salida definitiva del equipo.

Carlos Queiroz observa uno de los entrenamietnos de arqueros de la Selección Colombia.

Según las versiones, Queiroz le habría pedido a Niño radicarse en Bogotá de manera definitiva.



En la capital del país están, en la sede deportiva de la Federación, las oficinas del cuerpo técnico.



Niño vive en Cali, donde es el entrenador de arqueros del Deportivo Cali, equipo al que está vinculado desde el 2009.



Se especuló que Niño no podría radicarse definitivamente en Bogotá por problemas de salud: hace 18 años sufrió un infarto coronario.



Jesurún negó todas esas informaciones y dijo que, incluso, no sabía del antecedente médico de Niño. “Están haciendo una tormenta donde no la hay”, aseguró.



“Nadie ha pensado en sacar al profesor Niño ni nada de eso”, agregó.

Otras fuentes de la federación de fútbol cercanas a la Selección afirman que en este momento solo se sabe de la llegada de McAleenan.



“El profesor Queiroz tiene un plan para la integración estructural de las selecciones y los técnicos de las diferentes categorías y Arturo Reyes y Héctor Cárdenas han trabajado juntos, como ha pasado con algunos de los preparadores físicos”, dijo una de ellas al ser preguntada por la situación de Niño.Niño no ha contestado a las llamadas de EL TIEMPO.

¿Quién es McAleenan?

McAleenan nació en Dublín, Irlanda, y se radicó durante muchos años en Estados Unidos.



“Des McAleenan fue el entrenador de porteros de los Red Bulls de Nueva York en la Major League Soccer. Nacido en Irlanda, estuvo en la franquicia de MetroStars desde el 2002 hasta su despido el 28 de febrero de 2011”, cita Wikipedia, enciclopedia libre.



Y agrega: “Ha entrenado a porteros de clase mundial, incluido Tim Howard, antes de mudarse al Manchester United, y a los internacionales estadounidenses Tony Meola y Jonny Walker".



Carlos Queiroz fue entrenador del MetroStars en 1996 (ahora New York Red Bulls) y asistente técnico de Sir Alex Fergusson en el Manchester United inglés entre 2202 y 2003 y entre 2004 y 2008.



Con McAleenan, y contando a Niño, el equipo técnico, médico y logístico de la Selección Colombia de mayores aumenta a 20 personas.



“Desde su época de universitario, motivado por el deporte y por la necesidad de generar algún ingreso que le ayudara en su carrera, comenzó a trabajar con los arqueros y así comenzó con la profesión”, cuenta un reportaje del año 2006 realizado con él por el periodista Robert Sierra en la web de la MLS.com

Eduardo Niño (espaldas) durante un entrenamiento de la Selección Colombia.

En ese artículo McAleenan dijo que la motivación personal y la preparación física son básicas a la hora de hacer un buen arquero.



"Las dos cosas son muy importantes y van prácticamente de la mano, hay que trasmitir una buena información y de la misma manera recibirla", dijo.



Y agregó: "Es como una dieta que debe estar bien balanceada, para crear una persona sana y el análisis debe ser de la agilidad, la táctica, todo está relacionado. Incluso el entrenador debe variar su forma de realizar el trabajo cada día, como las comidas que une sirve, siempre lo mismo puede aburrir, pero si ofrecemos diferentes alternativas, es diferente", añadió en esa nota.



Y agrego que, según el entrenador, los estilos de los arqueros pueden ser definidos por el sistema de juego del equipo, pero también pesa la experiencia del arquero.



"Depende del sistema que el equipo juega. Si jugamos con líbero, el arquero puede estar más suelto, de otra forma, tiene mayor responsabilidad en salir y cubrir la espalda de sus compañeros".



