Reinaldo Rueda hace los últimos ajustes a su convocatoria

A diez días de que la Selección Colombia vuelva a competencia en la eliminatoria, el técnico Reinaldo Rueda debe dar a conocer en las próximas horas la lista de jugadores que enfrentarán los partidos contra Uruguay, el 7 de octubre en Montevideo; Brasil, el 10 en Barranquilla, y Ecuador, el 14, también en el estadio Roberto Meléndez.

El nombre de James Rodríguez, recién transferido del Everton al Al Rayyan de Catar, es la gran expectativa de la convocatoria. Sin embargo, parece muy difícil que el ‘10’ de la Selección en las últimas dos Copas del Mundo aparezca en la lista de Rueda.



James no ha jugado un minuto desde el pasado 7 de agosto, cuando su antiguo club perdió 4-0 en un partido amistoso contra el Manchester United, y muy seguramente no estará hoy, en el partido de su nueva escuadra contra el Al Khor.



Periodistas de Catar aseguran que el técnico Laurent Blanco no tendrá en cuenta a James para el encuentro de este lunes (11:30 de la mañana, hora de Colombia), debido a que apenas tiene tres sesiones de entrenamiento.



De hecho, el propio jugador había pedido tiempo para ponerse a punto.

“Estoy feliz de estar acá. Hace mucho tiempo no juego. Esto lo pensé varios días. Espero conseguir cosas, no he venido para estar tranquilo, quiero ganar títulos”, dijo el día de su presentación.



“Hace muchos días que no he entrenado, sí quiero ponerme bien, entrenarme bien para poder jugar. Si no estás al 100 % es duro y quiero estar listo para volver, si el coach quiere”, agregó.



La base del equipo que jugó la pasada fecha triple de eliminatoria en septiembre, muy seguramente, será la que afronte estos tres partidos, cruciales para las intenciones de Colombia de clasificar a la Copa del Mundo.



El que podría volver es Duván Zapata, que ya está de vuelta con el Atalanta y que fue uno de los jugadores con mayor continuidad para Rueda antes de la lesión que lo sacó de la lista del mes pasado.



El que todavía no está listo para volver es otro de los hombres de confianza de Rueda, Luis Fernando Muriel, que aún no ha podido competir con su club por problemas musculares.



El posible regreso de Zapata amplía el abanico del ataque de la Selección, teniendo en cuenta el gran momento de Falcao García en el Rayo Vallecano y también el de Miguel Ángel Borja en Gremio. Cabe recordar que Borja anotó dos goles en el más reciente juego de la Selección, contra Chile, en Barranquilla.



Juan Fernando Quintero, otra de las piezas clave del equipo el día de la victoria contra Chile, sigue trabajando por su cuenta, teniendo en cuenta que la Liga de China sigue en receso, y habrá que ver si Rueda lo tiene en cuenta para esta convocatoria.



Hay otros nombres que, según versiones de prensa, podrían aparecer en el listado. Según ESPN, el mediocampista Jéfferson Lerma, que estuvo en la convocatoria de los juegos de junio en la eliminatoria, pero que se bajó de la Copa América por temas personales, podría volver.



Rueda también estaría viendo a Johan Mojica, lateral del Elche, y a Stiven Alzate, del Brighton, que no había vuelto a ser convocado desde que el portugués Carlos Queiroz se fue de la dirección técnica, tras las goleadas contra Uruguay y Ecuador, en noviembre del año pasado.



