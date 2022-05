No dejan de sonar los rumores. Luego de que aparecieran en medios de comunicación los nombres de Ricardo el 'Tigre' Careca y Eduardo Berizzo como posibles entrenadores de la Selección Colombia, otros dos timoneles extranjeros acaban de ser vinculados como 'integrantes de la baraja' para comandar la tricolor.

Más técnicos a la lista

La Selección Colombia aún trata de superar la eliminación del Mundial de Catar. Foto: Rayner Peña. Efe

"Después de 100 o 120 hojas de vida, llamadas personales de directores técnicos, visitas de empresarios y demás, hay solamente tres nombres para dirigir a la Selección de Colombia. Hay dos nombres y una incógnita, si usted me pregunta cuál de los tres, yo preferiría al 'señor X'. Su nombre no puede ser mencionado porque tiene contrato con una selección y va a jugar el Mundial, no el repechaje, así que olvídense que es (Ricardo) Gareca", comentó este martes, en la mañana, el periodista Carlos Antonio Vélez en su programa radial en 'Antena 2'.



"El dos se llama Matías Almeida, que no lo veo con mucha opción ni con muchas ganas. Es un hombre con recorrido como jugador, selección y medalla de plata de Olímpicos, ha dirigido en México, Grecia y no tiene experiencia con Selección. Su hoja de vida es interesante. El tercero es un hombre a quienes ustedes conocen, se llama Néstor Lorenzo. Salió de las garras de la banda de (José) Pékerman y (Pascual) Lezcano. No tiene ninguna relación con ellos y dirige hoy a Melgar de Arequipa. No es de alto perfil, pero es una opción válida.", mencionó Vélez en su espacio.



Así las cosas, contando a Ricardo Gareca, son tres los argentinos que han sido relacionados con la Selección Colombia en espacios mediáticos. Eso sí, hasta el momento, ninguna persona de la Federación Colombiana de Fútbol se ha pronunciado sobre los entrenadores enlistados.

