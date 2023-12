Néstor Lorenzo no se esconde: este es su objetivo para Copa América con la Selección

La Selección Colombia se encuentra concentrada en Bogotá para preparar los partidos amistosos contra Venezuela y México el 10 y 16 de diciembre, respectivamente. Además, mira de reojo el sorteo de la Copa América 2024 que se va a realizar este jueves en Estados Unidos.



Puede ser de su interés: James Rodríguez: DT de Sao Paulo ya decidió sobre su futuro, con 'palo' a la Selección

El asistente técnico Amaranto Perea es el encargado de los trabajos de preparación de la Selección en Bogotá, ya que el técnico Néstor Lorenzo se encuentra en territorio estadounidense para presenciar el sorteo que va a llevar a cabo la Conmebol.



Lorenzo dio su percepción antes del sorteo del certamen de selecciones más antiguo del mundo y dejó claro que no será fácil afrontar un torneo que será bastante competitivo por los rivales que pueden llegar a tener.



Además: Junior, a la final en Colombia: vea el video de los golazos del 'tiburón' contra Tolima



“Esta será una Copa América muy competitiva, pareja, muy difícil, cualquier grupo será difícil, es la eliminatoria más los mejores de Concacaf, pero ya veremos qué sale. Siempre la idea es que lleguemos bien nosotros como equipo y como grupo”, explicó el DT en Blu Radio.

Facebook Twitter Linkedin

Lorenzo quedó preocupado por el final del partido. Foto: EFE

El estratega argentino no escondió su ilusión de pelear el título de la Copa América, pero fue mesurado en su declaración: “Si aspiramos a llegar lejos y hasta el último día tener chances, dependemos de nosotros, no de los rivales. Lo que sí es que faltan siete meses y el último partido nuestro ya fue hace un mes, pueden pasar muchas cosas, pero esperemos mantener el nivel de los jugadores que sostenga el nivel del equipo”.



Lea aquí: James Rodríguez: DT de Sao Paulo ya decidió sobre su futuro, con 'palo' a la Seleccion



Por otro lado, habló de los dos amistosos que va a afrontar la Selección como preparación para el torneo Conmebol y decidió no responder a los críticos que han apuntado contra los juegos.

Facebook Twitter Linkedin

Nestor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia de fútbol. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

“Para estos partidos van a haber jugadores mayores porque a mí también me lo presentaron como un partido de selección mayor. Por supuesto, no es fecha Fifa, y eso hizo que tuviéramos inconvenientes con las convocatorias; muchos jugadores del futbol local no tienen visa que no pudimos citar”, indicó desde Miami, lugar en donde se va a llevar a cabo el sorteo.

HAROLD YEPES

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO