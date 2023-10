Néstor Lorenzo: 'Si no jugamos bien contra Uruguay nos va a costar ganar'

El técnico Néstor Lorenzo está ultimando detalles para lo que será el partido de la Selección Colombia contra el seleccionado de Uruguay por la tercera fecha de la eliminatoria suramericana rumbo al Mundial 2026.



Este miércoles, el estratega argentino concedió una rueda de prensa en donde explicó las claves para el partido contra Uruguay. Lorenzo explicó que se debe jugar bien para lograr los tres puntos en la eliminatoria.

Problemas en la lista de convocados

"Siempre se trabajó mirando hacia el futuro, el proceso tiene altibajos en el rendimiento y en el tema de no siempre conformar la misma lista. Esto sirve para que los jugadores que no están siendo parte, pero que han estado en otros microciclos tengan la oportunidad. Estamos confiando en que van a hacerlo bien y estamos con mucha confianza".

Entrenamiento de la Selección Colombia.

¿Cómo será el medio del campo?

"Cada jugador tiene una característica distinta, Wílmar y Mateus tienen bastante experiencia de haber jugado Mundiales y eliminatorias. Castaño es un chico joven con solo dos partidos, tiene mucho futuro y esperamos que cada futbolista se gane su puesto. Confiamos en los tres y el que esté mejor va a jugar".

Tema de horario

"Se eligió este horario porque se remonta a una época donde nos fue bien. Hay que tener una mejor adaptación que los rivales en este escenario. La única preocupación es la deshidratación y eso lo estamos trabajando con el cuerpo técnico, esperamos rendir de la mejor manera".

Conflicto en Israel

"No somos ajenos a estas situaciones, esperemos que las cosas no pasen a mayores y siempre rezamos por la paz del mundo".

Entrenamiento de la Selección Colombia en el Estadio Metropolitano en Barranquilla.

Rotación en la nómina

"Machado tiene amarilla. La lectura es buena y hay que mirar a futuro próximo, tenemos varios jugadores amonestados, pero es muy complicado. En esa opción, Cristina Borja en cualquiera de los dos partidos".

¿James podría jugar?

"James ya ha jugado los 90 minutos en Sao Paulo, incluso con cancha pesada. Ha levantado mucho su nivel y está en buenas condiciones".

¿Cómo jugar contra Uruguay?

"Jugar bien implica muchas cosas, si no jugamos bien contra Uruguay nos va a costar ganar. Jugar bien es preocupar a Uruguay, neutralizarlo y atacarlo, la forma de jugarle es yendo a buscar".



"El partido va a ser intenso, más allá de las condiciones climáticas, los dos equipos tenemos ideas parecidas, el que gane los duelos y esté más preciso se va a llevar el resultado".

La Selección Colombia en el Estadio Metropolitano en Barranquilla.

Jugadores con buen rendimiento que no fueron llamados

"Hay que ver ellos (Harold Preciado, Jhon Córdoba y 'El Cucho' Hernández') con quién compiten y el número de jugadores que están en su posición. Después está el gusto y la liga en donde juegan, los vemos a todos y están bloqueados, pero en la lista no se pueden traer a 40 jugadores. Nadie está vetado ni prohibido, queremos convocar a los mejores".

¿Por qué el llamado de Leonardo Castro?

No voy a hacer comparaciones entre los jugadores (Leonardo Castro y Jhon Córdoba) hay que ver las circunstancias que se dieron al momento de hacer la convocatoria.

Objetivo del equipo

"El objetivo común es llevar a Colombia al Mundial y llevarlo a lugares altos de rendimiento y posicionamiento en el fútbol mundial. Eso se trabaja día a día para lograr los objetivos comunes, el grupo está por encima del individuo".

Desafío para acoplar a Luis Díaz

"No tenemos la fórmula (para que Luis Díaz sea más determinante como en el Liverpool). Lo primero que hicimos fue decirle que no queremos que tenga el equipo al hombro, la responsabilidad no puede recaer solo sobre Luis. Él ha hecho buenos partidos en la Selección, pero la gente quiere que haga cuatro goles y eso no es normal. Su rendimiento ha sido bueno y espero que mejore con los entrenamientos y el conocimiento con sus compañeros, en el fútbol se necesitan sociedades en algunos sectores del campo, donde es jugar y entrenar".



"En nuestro proceso estuvo dos microciclos lesionados y no vino, se ha perdido algunos partidos que le podían dar más acercamiento al equipo. Confiamos en él, su labor, en su posición y en su rol, no queremos que sea el salvador, no le vamos a dar esa responsabilidad. En el Liverpool juega cada tres días y acá cada tres meses".

Luis Díaz.

Enfrentar a Marcelo Bielsa

"No voy a descubrir nada, es un gran entrenador y en todos los lugares donde estuvo marcó un estilo. No lo conozco personalmente, pero él marcó un estilo más dinámico y la verdad es que lo admiro como entrenador porque saca lo mejor del jugador".

