Néstor Lorenzo despeja las dudas: 'James Rodríguez está bien, estaba con una molestia'

La Selección Colombia tiene una tarea pendiente, ganarle por primera vez a su similar de Brasil en la eliminatoria suramericana. Este jueves se mide contra el Scratch en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Aunque será una tarea complicada para la Selección Colombia ganarle a Brasil, el técnico Néstor Lorenzo concedió una rueda de prensa antes del partido de la fecha 5 de la eliminatoria y habló sobre la importancia de ganarle a un equipo tan importante.

¿Cómo está James Rodríguez?

"James está bien, estaba con una molestia, pero lo va superando día a día, ya sabíamos que iba a evolucionar de esa manera, debido a los informes médicos".



"Los buenos jugadores siempre pueden jugar juntos, aspiramos a poner jugadores de buen pie y ofensivos para que le den buenas cosas al equipo".

Entrenamiento de la Selección. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

El reencuentro de Luis Díaz con su papá

"Fue un hecho que nos tuvo en vilo a todos, el grupo estuvo pendiente y apoyó a 'Lucho y a su familia. El desgaste se sintió para él, fueron momentos muy duros, gracias a Dios terminó bien, ojalá no vuelva a suceder algo así".



"Todo volvió a la normalidad, pero el desgaste psicológico estuvo, el grupo apoyó y demostramos que somos una familia".

¿Cómo conformar la zona de ataque?

"En las dos últimas convocatorias se ha complicado todo por el tema de lesiones y la falta de jugadores en el mismo sector. Son cosas que pasan, debemos adaptarnos e imaginar mucho para saber en dónde se puede usar a cada jugador para que cumpla diferentes funciones. Estamos bien cubiertos".

Partido Colombia-Venezuela el 7 de septiembre de 2023 en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Colombia venció 1 a 0 al país vecino con gol de Santos Borré en el comienzo del segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ETCE

¿Por qué solo dos jugadores convocados de la Liga?

"Siempre estamos pendientes de la liga local, la idea es que emigren cuando están en un grado de maduración acorde a unas ligas mejores. En las listas de otras selecciones suramericanas, son pocos los jugadores de la liga local".



"Tenemos compromisos amistosos donde ellos inician proceso de Selección, es importante para ellos y tenemos una lista grande de jugadores convocables para partidos amistosos para que inicien su proceso. En diciembre tenemos amistosos y ahí pueden estar jugadores de la liga local".

¿Se dificulta conformar el equipo titular?

"Jhon (Arias) nos da una versatilidad en diferentes zonas del campo, pero no nos podemos lamentar, esperemos que el jugador que lo reemplace esté a la altura".

Néstor Lorenzo y la Selección Colombia Foto: Jaiver Nieto - EL TIEMPO y Federación Colombiana de Fútbol

Hace 8 años no se gana contra Brasil

"Siempre hay una primera vez para ganar y es un buen momento. Brasil tiene a sus jugadores en los mejores equipos del mundo, tienen mucha categoría y debemos hacer un esfuerzo importante como equipo, esperamos que sea la primera victoria en la eliminatoria".

¿Puesto de Richard Ríos?

"Vemos seguido la evolución de Richard, lo vemos como volante interior, ha jugado por la banda, pero hoy se está consolidando como volante interior en el Palmeiras, está creciendo mucho".

Richard Ríos Foto: Miguel Schincariol. AFP

¿Cómo va a ser el módulo táctico?

"En los centrales el nivel está parejo, Lucumí y Yerry ya volvieron y jugaron. Tenemos mucha paridad y competencia. Por otro lado, el módulo puede variar, hemos jugado con un cinco y dos interiores, eso nos da la calidad de jugadores que tenemos, la posibilidad de cambiar el módulo partido a partido, o en medio del juego como lo hemos hecho".

¿Cambia jugar a las 7 de la noche?

"El plan del partido va a ser el mismo, dos horas más tarde no cambian o que pensamos para afrontar a Brasil".

Colombia se mide con Brasil en la fecha 5 de la eliminatoria. Foto: Vanexa Romero - EL TIEMPO / EFE

¿Por qué es buen momento para ganarle a Brasil?

"Es un buen momento porque es ahora, cualquier récord o racha negativa está para superarla, siempre tenemos la mentalidad de ganar donde sea y con quien sea. Hicieron alusión de que nunca se ha ganado y dije: 'es un buen momento'. Esperamos hacer un buen partido, no podemos ganar si no jugamos bien".

¿Por qué al equipo le cuesta en el primer tiempo?

"Tiene que ver con el poco tiempo de trabajo y la planificación. Hay que imaginar mucho en Selección, hay jugadores que no han entrenado, han debutado muchos jugadores".



"El equipo de Colombia no se conoce de memoria como esos equipos campeones que se conocen y trabajan toda la semana, se encuentran una vez al mes, ha habido muchos problemas de lesión y esa confianza se va ganando en medio del partido. Los jugadores van tomando confianza en los primeros tiempos, no es que yo cambie nada".

La Selección Colombia realizó entranamiento. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

¿Qué le parece el Brasil de hoy con respecto al de otros años?

"Creo que es un equipo que está haciendo un recambio, al igual que Colombia. Tienen jugadores muy consolidados en los mejores equipos del mundo, que son determinantes, titulares, juegan y son importantes, eso solo lo hacen fuerte".



"El técnico tiene toda la capacidad y lo ha demostrado en la Copa Libertadores y el campeonato brasileño con Fluminense, no tiene el tiempo de trabajo que necesita un entrenador, pero le va dando el estilo propio que lo hizo campeón de América. Siempre Brasil es un equipo difícil, pero Colombia tiene lo suyo".​

¿Pesan las ausencias de Brasil?

"Es un equipo que propone el buen juego, es peligroso cuando parece ser dominado, tiene tres o cuatro delanteros dominantes, parece cortado, pero sus jugadores son muy buenos en el uno contra uno, hay que tomar precauciones".

​

"La idea del técnico es la asociación corta, buen juego, acumula mucha gente en el sector donde está la pelota y deja el lado opuesto a merced de un mano a mano y eso lo hace peligroso porque tiene a los jugadores más determinantes en esas posiciones".

