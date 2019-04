'El mensaje está dado, un grupo que quiere retomar el camino': Abadía

La Selección Colombia Femenina de Mayores tendrá el primer ciclo de preparación para los XVIII Juegos Panamericanos 2019. El entrenador convocó a 21 futbolistas que se reunirán en la sede deportiva de la Federación en Bogotá. Nelson Abadía habló este martes previo a los amistosos de preparación contra Perú, estas fueron sus declaraciones más sobresalientes.

Análisis del microciclo

La prensa deportiva y el contexto a nivel nacional está muy pendiente de lo que haga la Selección femenina por todo lo que sucedió y son retos buenos, ellas lo van a afrontar con esa tenacidad, con ese temperamento con es mística que tienen para hacer las cosas. El mensaje esta dado que es un grupo que quiere retomar el camino que siempre ha tenido.



Perú, tiene más preparación

Tienen un técnico nuevo brasilero, llevan siete ciclos de trabajo, hemos tenido de ver videos del último fin de semana que jugaron, analizando el rival, cuando es de país a país sale el patriotismo el temperamento, son las ganas, la lucha, es otra cosa, porque es la piel de uno es la camiseta de su país.



Ausencia de Catalina Usme

Tenemos jugadores importantes, está Cuesta, Ramírez, Andrade, la misma Diana Ospina, tenemos jugadoras que nos dan la posibilidad de suplir la lesión de Cata Usme. Lo mismo que Cata Pérez y Yoreli, que se consolide en Brasil, para que puedan volver a los próximos ciclos de la Selección.



¿Qué estilo de juego busca?

A mí me gusta el buen trato a la pelota, un equipo equilibrado, que sea muy fuerte en defensa pero que también tenga la creatividad, el repentizar en el terreno de juego y que nos muestre ese fútbol que cautivó hace 3 años a toda la afición de Colombia.



Expectativas…

Son retos y la vida del fútbol es de retos permanentes, cada ciclo cada estancia, cada campeonato es una nueva disposición para conseguir cosas importantes, que son los Panamericanos. En Canadá fuimos medalla de plata, tenemos un punto que tenemos que superar.



¿Es indispensable la liga femenina?

La liga es importante, te da un estatus dentro del fútbol femenino internacional importante, aparte te da un ritmo de competencia, que en estos momentos no lo tenemos. Tenemos que mirar que el campeonato sea de buena calidad, no necesariamente tiene que ser de muchos equipos, con ocho o diez equipos bien constituidos, con jugadoras nuestras, quitando las extranjeras, para mí sería importante; lo que piensa la federación de los planes de trabajo, desde las Sub-15 hasta la de mayores que sean consecutivos y sólidos para el fútbol femenino en Colombia.







