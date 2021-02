Luto en el cuerpo técnico de Carlos Queiroz, exDT de Colombia

Uno de los colaboradores del portugués Carlos Queiroz, extécnico de la Selección Colombia, falleció trágicamente este viernes en Irlanda.

Se trata de Des McAleenan, a quien Queiroz integró a su cuerpo técnico como preparador de porteros. Fue encontrado muerto en su residencia, en Dublin. Las primeras informaciones acerca de su muerte apuntan a un suicidio.



McAleenan llegó a Colombia en reemplazo de Eduardo Niño. Cabe recordar que en los dos últimos partidos de Queiroz al mando del equipo, contra Uruguay y Ecuador, no hizo parte de los trabajos, al haber dado positivo para covid-19. Lo reemplazó el español Ricardo López.



Nacido en Dublin (Irlanda), hizo prácticamente toda su carrera en Estados Unidos, donde obtuvo la nacionalidad. Comenzó su carrera como entrenador de porteros en 2002, en el New York Red Bulls, tras haber jugado en equipos de la tercera división estadounidense.



Tras nueve años en ese club, se fue a trabajar al Al Hilal, de Arabia Saudí, y posteriormente tuvo a su cargo los porteros de las categorías menores de Estados Unidos, antes de ser llamado por Queiroz para trabajar en Colombia.



McAleenan contó en una entrevista con el portal OTB Sports que en su momento sufrió un cuadro de depresión muy fuerte, tras salur del Al-Hilal.



"Me atasqué y mis ruedas empezaron a girar. Simplemente entré a un lugar muy oscuro; cualquiera que haya sufrido depresión te dirá que es como estar atrapado en un laberinto muy, muy, muy oscuro", explicó entonces.



"No puedes ver hacia afuera y no tienes sentido de los sentimientos. Pierdes interés en todo y hay una desesperación absoluta; un dolor intenso y entumecedor que simplemente te devora por dentro", agregó.



DEPORTES

