El mal endémico del no-gol en las Selecciones Colombia... (Opinión)

¿Por qué no hacemos goles? ¿Es una falla de origen? ¿Nos dieron el manual equivocado? ¿Desconocemos el secreto o lo olvidamos? ¿El gol es nuestro trágico olvido de estos tiempos? ¿El no-gol es nuestra manera particular de ser Selección Colombia? ¿Por qué no hacen goles los mayores? ¿Por qué no los menores?





Las preguntas surgen mientras juega la Selección sub-20, y se refuerzan cuando juega la de mayores. Son dos equipos que se distancian en el calendario, pero que comparten un mal endémico de no-gol.

Selección Colombia sub-20. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Sabemos que queremos ir a los mundiales, creemos que tenemos equipos para ir, consideramos injusto cuando no vamos por el talento que gestamos: tenemos artistas, pero nos falta melodía. Debe ser que el gol es nuestro sustantivo más rebelde. Nuestro defecto por antonomasia. La Selección mayor no fue al Mundial de Catar porque pasó 7 partidos seguidos sin hacer gol.



Ni mayores ni menores

A la sub-20, laboratorio de un futuro reivindicativo, le cuesta: tiene dinamitado su ataque. Lleva 5 goles en el Sudamericano. Uruguay ya lleva 11; Brasil ya lleva 9: ellos ya tienen la certeza de un goleador, nosotros especulamos con alguno, mientras extrañamos a otros. Y así como alucinamos con el golazo de Puerta –un volante– a Brasil, o el doblete de Cortés a Perú, sufrimos el no-gol de Caraballo a Brasil, cuando tiró la pelota por arriba con el arco solo y nos dolieron los ojos.



Ver a la Selección de mayores con equipo renovado empatar 0-0 contra EE. UU. no fue un alivio: fue una terapia fallida. La nueva Selección de Néstor Lorenzo ya ha mostrado que puede reencontrarse con el gol, pero este equipo de alternativas dio un reversazo: sin chispa, sin gol. Y si el gol escasea en mayores y menores, uno termina por extrañar a los de siempre, los que pasaron 7 partidos sin anotar, y esa no es una expresión saludable de futuro.



Si el gol es la manera práctica y natural de ganar e ir a los mundiales, el no-gol es la forma evidente del estancamiento.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

