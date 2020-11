'Hay que saber leer los partidos y dar equilibrio': Mateus Uribe

Mateus Uribe se perdió los dos primeros partidos de la eliminatoria. Una cuarentena en el Porto los sacó de la convocatoria a él y a Luis Díaz. Sin embargo, el exvolante de Envigado, Tolima y Nacional quedó muy contento con lo que vio del equipo. Ahora está feliz de volver. Así ve el partido contra Uruguay.

Cómo llega. "Contento, la verdad siempre es un orgullo y una motivación venir a la Selección. Nos dolió mucho no estar en la pasada pero entendemos el momento y se nos sale de las manos. Siempre queremos aportarle a la Selección y físicamente me encuentro muy bien, vengo jugando, tengo ritmo en Portugal y en la Champions. Estoy a disposición de lo que decida el profe".



Equilibrio. "Uno como jugador profesional tiene que saber leer este tipo de partidos. No siempre puedes tener ese volumen de ataque sino identificar al rival y darle equilibrio al equipo, porque por más que seas fuerte ofensivamente el rival tiene argumentos para atacarnos. Como jugadores del medio campo tenemos que darle equilibrio al ataque y a la defensa".



La competencia con Lerma por un puesto. "Lerma viene haciendo muy buen papel en la Selección y en su equipo y eso nos favorece. Acá en el grupo se forma una competencia sana por un bien común, que estar a la altura de la Selección y ponérsela difícil al profe para armar la formación. El que pueda jugar tiene que dar lo máximo para la Selección".



Cómo defenderse. "La idea es defendernos con el balón, si lo hacemos le quitas argumentos y posibilidades al rival de atacarte. Siempre salimos con intención ofensiva y más en nuestra casa y en el horario que vamos a jugar, tenemos que ser muy ofensivos pero con responsabilidad y equilibrio para que el equipo esté compacto los 90 minutos".



Cómo vio los dos primeros juegos. "A mí me encantó la Selección, se vio un equipo con identidad y eso es importante para nosotros como grupo, que estamos asimilando las ideas del cuerpo técnico. El equipo se mostró muy ofensivo y con muchas ganas de ganar, con ese orden, en un solo bloque para recuperarla. Contra Chile fue diferente y ahí es donde debemos entender la diferencia con cada rival. Se rescató un punto que no era fácil, el equipo estuvo ordenado, por momentos sometiendo a Chile en su casa y eso fue importante".



En qué han mejorado con Queiroz. "Ponernos a comparar es irrespetar el trabajo del profe Queiroz y el trabajo que había hecho el profe Pekerman. Tenemos que valorar lo que estamos haciendo y las cosas que nos faltan por aprender. Estas eliminatorias las afrontamos de la mejor manera y debemos seguir haciéndolo para cumplir con el objetivo que es Catar".



Jugar sin público. "La verdad es muy difícil. El ADN del fútbol es la gente, ver los estadios llenos y la gente vibrando con nosotros. Yo no me he adaptado, se tornan aburridos los partidos, le hace falta a uno la bulla en el estadio como local y esas pullas como visitante que te ayudan a sacar ese cien por ciento que tienes que dar. Igual tenemos que dar lo mejor de nosotros en cada momento y tomar esto con mucha responsabilidad, que lo que se está haciendo es lo mejor para todos".



