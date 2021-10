'Acá también hacemos cuentas, queremos vivir el sueño del Mundial': Mateus

Mateus Uribe no solo vive su paso por la Selección Colombia como futbolista, sino también como hincha. Reconoció que también juega con la calculadora, hace cuentas y está pendiente de los rivales. El jugador del Porto se ilusiona con volver a jugar un Mundial.



Estas fueron las principales frases del jugador del Porto en conferencia de prensa.

Presión por la campaña como local. “Tenemos que ser muy fuertes, sacar si no el 100 por ciento de los puntos, si no estar cerca. Tenemos que ser muy fuertes y más con la posición que estamos en la tabla tenemos que sumar puntos para estar en la zona de clasificación directa, que es donde queremos estar”.



¿Repetirán formación con respecto al partido contra Chile? “Todos los partidos son muy diferentes, el profe debe tener la pelea cada día con nosotros para hacer la alineación y nosotros se la tenemos que poner difícil. Lo de Chile es historia y todo partido trae momentos, trae exigencias, tenemos que estar al cien por ciento. Hay que esperar cuál va a ser su idea y que el ponga los hombres que considere”.

Mateus recalca la necesidad de ser contundentes

La falta de gol en los dos últimos partidos. “Creo que lo que más nos ha faltado es la contundencia. Contra Uruguay tuvimos un par de ocasiones, si bien es cierto que también pudimos haber perdido porque el rival las creó. Contra Brasil fue igual, estuvimos muy bien en la parte defensiva. Pero no siempre podemos depender de mantener el arco en cero. Si tenés contundencia, las cosas van a mejorar”.



¿Hacen cuentas? “También vivimos esto como hinchas, sabemos de la responsabilidad que tenemos, ese sentimiento de hincha no se va a ir nunca. Yo reviso la aplicación, las próximas fechas, los puntos directos, cuantos puntos sacamos si se nos dan los resultados. Acá en la Selección todos lo hacen, todos queremos vivir ese sueño y estamos mentalizados para eso”.

El liderazgo de Juan Guillermo Cuadrado

El regreso de Cuadrado. “Cuadrado es un jugador fundamental para nosotros, es uno de los referentes a nivel mundial para nosotros, si bien no pudo estar en el partido de Brasil, lo más probable es que vaya a estar contra Ecuador. Su liderazgo, su carisma, su experiencia ya todos lo sabemos. Estamos preparados para eso, somos profesionales, saber cuando nos están criticando, aceptar las críticas. Cuadrado no tiene que demostrarle nada a nadie, lleva una carrera impecable en Europa, una experiencia enorme en la Selección, le da un respeto enorme a la Selección, como Falcao, como David, como James cuando está”.



El calendario. “Los partidos de local los tenemos que ganar sí o sí. Dabemos que Uruguay enfrenta a Brasil, Perú a Argentina y nosotros a Ecuador, son fechas importantes. Tenemos la fortuna de jugar en casa contra un rival directo y esperamos marcar la diferencia”.



