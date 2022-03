La eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Catar 2022 es una herida que no ha sanado y deja un panorama oscuro, que pronto deberá de ser aclarado.

Desde que se terminó el partido contra Venezuela, que Colombia ganó 0.1 con gol de James Rodríguez, comenzaron a sonar nombres para reemplazar al técnico, Reinaldo Rueda.



Lo que se sabe



El argentino Marcelo Bielsa, que hace poco dejó la dirección técnica del Leeds de la Liga Prmier, es uno de los primeros nombres con los que se especula están en la carpeta.



Según la página Onefootball, Bielsa pondría tres condiciones para aceptar ser el nuevo orientador colombiano para los próximos años.



"La primera condición del ex Leeds es la de también tomar el control de la selección Sub-20, algo positivo de cara a armar procesos solidos desde la categorías inferiores, que aporten de una forma más directa al combinado de mayores, con el nacimiento de jugadores jóvenes, que no necesiten de adaptación en el plantel principal, sino que lleguen a brillar y a aportar", se señaló.



Por el momento, Héctor Cárdenas es el actual director técnico de la Sub-20, fue nombrado hace poco y su proceso hasta ahora comienza.



Según el medio, la segunda petición es que los dirigentes no se metan en las decisiones del director técnico. “Pide que la Federación respete su posición como entrenador, que no se entrometa y tenga compromiso con su proceso”, se señala.



Por último, se advierte que Marcelo Bielsa pedirá un proceso a largo plazo para cumplir con las metas diseñadas, “tras los difíciles últimos años se necesita de un tiempo para dar un renacer al equipo nacional", dice la fuente.



No es la primera vez que Bielsa suena para ser el técnico de Colombia.



