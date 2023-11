Papá de Luis Díaz se confiesa tras goles de su hijo en Selección: 'Ese era su sueño'

Luis Manuel Díaz, papá de Luis Díaz, fue uno de los grandes protagonistas en el triunfo de la Selección Colombia por 2-1 contra Brasil. 'Mane' no se perdió un solo segundos del partido de su hijo en el terreno de juego y celebró como millones de colombianos los goles del guajiro.



El hombre de 56 años, que permaneció 13 días secuestrado por la guerrilla del Eln, se llevó los focos de atención y recibió un cálido aplauso en el estadio Metropolitano de Barranquilla, donde la Selección rompió el maleficio contra Brasil.



'Mane' estuvo en una de las gradas, acompañado de su esposa Cilenis Marulanda y su familia y celebró cada uno de los goles de Luis Díaz con euforia, hasta el punto que llegó a preocupar a los aficionados por su estado de salud.



Manuel Díaz. Foto: Gol Caracol

Tenía la fe y la convicción de que Luis iba a marcar porque tenía la obligación como agradecimiento al pueblo colombiano FACEBOOK

En una entrevista con Win Sports, Luis Manuel aclaró que su estado de salud es bueno y que se le vio así por el momento de alegría que embargo su cuerpo en los dos goles de la Selección Colombia.



"En realidad hay una secuela por segundos que me llega a la mente y se me olvida todo. Mi corazón está abierto y está libre para soportar estas alegrías, tenía la fe y la convicción de que Luis iba a marcar porque tenía la obligación como agradecimiento al pueblo colombiano".



Además, analizó con detenimiento el difícil partido del equipo de Néstor Lorenzo, que pudo remontar el marcador adverso en la parte final del juego. "Al principio se puso difícil, no se podía marcar, 'Lucho' tuvo muchas oportunidades, pero no entraba. Teníamos la convicción que alguna iba a entrar, iban a llegar dos e iba a ser felicidad para todo el Metropolitano y Colombia entera", afirmó.

Barranquilla 16 noviembre 2023. Gol de luis Díaz. Colombia vence a Brasil 2-1, en el estadio Metropolitano Foto: Vavexa Romero / El Tiempo

Y se mostró orgulloso por el desempeño de su hijo: "Por mi proceso de escuelas de formación, Luis llegó a los cuatro años y se le vio encaminado a ser un buen futbolista por sus destrezas, era un jugador con mucha categoría. Esos eran sus sueños, de ser futbolista profesional. A pesar de tantas circunstancias difíciles y cuestiones económicas, se fueron dando las cosas y vi en él la concentración, disciplina, por eso lo apoyamos en ese proceso".

Luis Manuel habla del secuestro y explica su pensamiento

El papá de Luis Díaz decidió tocar el tema del secuestro que tuvo en vilo a Colombia durante más de una semana y afirmó que es 'una experiencia' que lo va a ayudar en su vida.



"Son muchos sentimientos encontrados, me siento siendo la misma persona de antes, con una experiencia vivida. Eso me va a ayudar a superar situaciones que en un momento no las veía como debe ser, debe seguir el mismo 'Mane', pero con más cuidado", señaló.

El mane Díaz llegó a recibir a su hijo en la concentración de la Selección Colombia. Foto: Tomada de las redes sociales

Luis es un fiel seguidor del Barcelona y sería uno de sus sueños FACEBOOK

Luis Díaz y su posible fichaje por el Barcelona

Por último, habló del rumor sobre la llegada de Luis Díaz al Barcelona y expresó que sería un paso importante para el guajiro porque es fiel seguidor del equipo español.



"Muy poco conozco del tema del Barcelona, vemos las redes, pero nadie se me ha acercado a decirme nada, Luis es un fiel seguidor del Barcelona y sería uno de sus sueños. Hay que agradecerle al Porto y al Liverpool por esa acogida, la forma con lo que lo recibieron".



Y agregó: "Luis es un jugador fácil de ganarse las cosas por su forma de ser, su trabajo y su entrega, es muy disciplinado, si se da la posibilidad de su llegada al Barcelona no hay ningún problema porque está entre los mejores del mundo".

