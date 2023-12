Mackalister Silva compara a Gamero con Lorenzo: 'Su trabajo es similar al de Selección'

Mackalister Silva, después de muchos años de trabajo, logró ser convocado la Selección Colombia. "A mi esposa la llamé, feliz. Después sin palabras, así lo recibimos, con esta alegría inmensa de un sueño cumplido", dijo cuando se enteró del llamado el capitán de Millonarios.



Puede ser de su interés: Millonarios, en busca de un delantero 'top': ¿ilusiona para la Copa Libertadores 2024?

El jugador de 36 años de edad ya se encuentra concentrado en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, en Bogotá, y está trabajando bajo las órdenes del técnico Néstor Lorenzo.

Facebook Twitter Linkedin

Mackalister Silva celebra su gol en el clásico. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Mackalister habló este martes sobre su llamado a la Selección Colombia, ya vestido con la indumentaria, y no se olvidó del técnico Alberto Gamero, al que elogió en medio de sus declaraciones.



"Lo que busca el profe Lorenzo en la selección es muy similar a lo que el profe Gamero busca en Millonarios: Buscar el arco contrario, ser propositivo, etc. Hoy me convocan porque no he dejado de trabajar", explicó el '14' embajador.



Además: Revelan audios del VAR del partido Cali vs. Junior: jugadas polémicas



Según sus palabras, la clave para estar en este llamado fue no renunciar a ese sueño que siempre mantuvo vivo: "Uno va viendo lejos el sueño, pero no imposible, más que un mensaje para el futbolista es para todos, uno no puede dejar de soñar si trabaja y va de la mano de Dios, es aprender a entender los tiempos de él. A mi hijo mayor yo le explicaba, 'yo creo', él nunca perdió la fe como en la familia, se sumó todo".

Facebook Twitter Linkedin

Mackalister Silva y Néstor Lorenzo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y agrego: "Para mí tiene mucha relevancia, uno ha hecho las cosas al derecho y mi alegría es de los hinchas de Millonarios y del fútbol. Que me acompañen a disfrutar", añadió.



'Macka' señaló que va a disfrutar ser parte del equipo de la Selección: "Convocaron porque no he dejado de trabajar, el profe tenía sus puntos, no sé cuáles son, no me gusta alardear, yo solo voy a disfrutar el momento al máximo".



Lea aquí: Millonarios: los pecados que dejaron al equipo eliminado y sin bicampeonato



Lo bueno es que su club ha sido una gran escuela: "Este es un equipo que es propositivo, busca el arco contrario, de alguna manera es lo que buscamos en Millonarios. Estamos recién entrados al salón... La presión ya está cuando te pones la camiseta de tu país, con la idea del profe... A mí me falta todo, disfruto mucho el fútbol y quiero estar a tope".

Facebook Twitter Linkedin

La definición de Mackalister Silva para el primer gol en el clásico. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

A sus 36 años, todo está por contarse en su carrera, que no se acerca todavía al retiro: "A mí me gusta mucho esto, lo disfruto un montón, me preparo siempre para seguir creciendo", concluyó.

DEPORTES

Con información de Futbolred.

Más noticias en EL TIEMPO