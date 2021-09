Suárez y Cavani, reservados para el partido contra Colombia

Luis Suárez y Edinson Cavani volvieron a la lista de reservados por el seleccionador de Uruguay, Oscar Washington Tabárez, para la próxima triple fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022 en la que se enfrentarán en octubre contra Colombia, Argentina y Brasil.

El delantero del Atlético de Madrid había sido descartado pocos días antes de la anterior etapa de septiembre debido a una lesión en la rodilla que le llevó varias días de recuperación pero Suárez ya retornó al campo de juego y podrá ser tenido en cuenta.



Cavani, por su parte, fue dado de baja a último momento por 'el Maestro' Tabárez debido al conflicto que se mantiene con la Liga Premier inglesa que impide a los futbolistas sudamericanos que militan allí viajar a defender a sus países.



El entrenador de la Celeste, si bien entendía que Fifa obligaba a los clubes a ceder a sus jugadores, decidió dar de baja a Cavani para que no perdiera ritmo de juego en el Manchester United -ya que al volver tendría que estar varios días en cuarentena- de cara a llegar con mejor nivel a esta triple jornada que será crucial para Uruguay.



En la lista también se visualiza el retorno del zaguero Sebastián Coates, que no pudo estar en septiembre debido a una lesión en la rodilla como también la vuelta del delantero del Benfica Darwin Núñez, que estuvo ausente de las canchas por varios meses pero que ya volvió e incluso se ha encontrado en un buen nivel futbolístico.



Si bien esta lista es de reservados y no es la final -en la que se presume que algunas de las figuras que juegan en la liga local también estarán incluidos- hay algunas sorpresas como la de los zagueros Maximiliano Falcón y Yonattan Rak, que militan en el Colo Colo chileno y el Tijuana mexicano, respectivamente.



Uruguay viene de una buena triple jornada en la que cosechó un empate de visita ante Perú y dos victorias en casa frente a Bolivia y Ecuador. Tal vez lo más preocupante fue que ante este último no mostró un buen rendimiento y pareciera haberse llevado más de lo que mereció.



Actualmente Uruguay se encuentra en la tercera posición con 15 puntos, solo por debajo de Brasil y Argentina, por lo que esta triple etapa será clave pensando en conseguir un boleto hacia Catar.

Los reservados

Porteros: Fernando Muslera (Galastasaray-TUR) y Martín Campaña (Al Batin-KSA).



Defensas: Diego Godín (Cagliari-ITA), José María Giménez (Atlético de Madrid-ESP), Sebastián Coates (Sporting de Lisboa-POR), Joaquín Piquerez (Palmeiras-BRA), Maximiliano Falcón (Colo Colo-CHI), Yonatthan Rak (Tijuana-MEX), Ronald Araújo (Barcelona-ESP), Matías Viña (Palmeiras-BRA) y Martín Cáceres (Fiorentina-ITA).



Centrocampistas: Nahitan Nández (Cagliari-ITA), Lucas Torreira (Fiorentina-ITA), Rodrigo Bentancur (Juventus-ITA), Mauro Arambarri (Getafe-ESP), Matías Vecino (Inter-ITA), Federico Valverde (Real Madrid-ESP), Fernando Gorriarán (Santos Laguna-MEX), Nicolás de la Cruz (River Plate-ARG) y Manuel Ugarte (Sporting-POR).



Delanteros: Brian Rodríguez (Los Ángeles-USA), Jonathan Rodríguez (Cruz Azul-MEX), Luis Suárez (Atlético de Madrid-ESP), Giorgian De Arrascaeta (Flamengo-BRA), Gastón Pereiro (Cagliari-ITA), David Terans (Atlético Paranaense-BRA), Brian Lozano (Santos Laguna-MEX), Darwin Núñez (Benfica-POR), Maxi Gómez (Valencia-ESP) y Edinson Cavani (Manchester United-GBR).



