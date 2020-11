'Nunca dudé en venir a la Selección Colombia, era mi sueño': Suárez

A Luis Suárez le llegó su hora en la Selección Colombia y su disposición es la mejor. En medio de la rueda de prensa que ofreció este martes habló de sus sensaciones de poder estar en el equipo nacional y este sueño.

Llamado. La verdad que estoy muy contento y feliz de estar aquí en esta Selección Colombia. Es un sueño que perseguía desde niño. Desde el primer momento estallé de felicidad, porque siempre ha sido un sueño que ha estado en mis pensamientos.



Luis Suárez uruguayo. No lo he podido enfrentar, porque cuando compitieron ambos clubes, no estaba en este equipo.



Charla con Queiroz. No solo he hablado con el técnico con Queiroz, sino que lo hice con todo el cuerpo técnico. Nadie tuvo que convencerme de nada. Lo he dicho en muchas ocasiones, mi sueño de niño y mi prioridad siempre ha sido jugar con la camiseta de la Selección Colombia.



Cualidades. Soy un jugador rápido, potente, que puede jugar en cualquier parte, soy centro delantero, pero puedo jugar por izquierda o derecha.



Aporte. Puedo aportar dinamismo en el frente de ataque, velocidad al espacio, ser una referencia. Cualquier cosa que en la delantera se pueda necsitar. Trabajo y esfuerzo. Lo importante es que en España he hecho el proceso. Llegué joven y ahora estoy en primera división un poco más maduro.



Uruguay. Son aguerridos, fuertes, contundentes, que no quieren dar nunca un balón por perdido. Debemos plantear nuestro juego y seguro sacaremos los seis puntos.



Recibimiento. La sensación es de felicidad constante. Compartir con esta camada de jugadores que son tan importantes para la gente que viene de atrás siguiéndoles. Hay jugadores como David Ospina, James, Duván. Compartir con ellos es un sueño hecho realidad. Me recibieron como si llevara jugando con ellos mucho tiempo.



