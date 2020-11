'Uno debe hacer bien su trabajo esté donde esté': Orejuela

Luis Manuel Orejuela hace parte de los 'jugadores de confianza' del técnico Carlos Queiroz, que espera que el integrante del Gremio de Brasil responda en los dos juegos de la eliminatoria mundialista a catar 2022 de la Selección Colombia contra Uruguay y Ecuador, respectivamente.

El horario de 3:30 p.m.: Nos gusta jugar a esa hora, aprovechar el clima. Será un buen partido.



Le puede interesar: (¡Haga cuentas! Así está la tabla de posiciones de las eliminatorias)



Pelea por la titularidad: Con Muñoz, pues somos grandes jugadores, con experiencia. El que ponga Queiroz deberá rendir en busca de beneficiar a la Selección.



Aporte del fútbol de Brasil. Me ha ayudado a ser más fuerte en ataque. Allá los jugadores son rápidos, eso me ha ayudado. La parte táctica, púes nos gusta aplicarla y he aprendido a marcar más.



Relación con el cuerpo técnico. Es un placer estar en la Selección y los profesores nos hacen sentir como en casa. Siempre están atentos.



La garantía de jugar en el exterior. Siempre uno debe hacer bien su trabajo, esté donde esté. hay jugadores muy buenos y que pueden hacer parte de la Selección. Donde esté hay que trabajar bien.



Aporte de futbolistas del exterior. Cada jugador quiere hacer bien su trabajo para estar en la Selección. En Colombia hay mucho jugador bueno y en cualquier momento llegará la oportunidad de vestir la camiseta de la selección.



La titularidad. Toca esperar, trabajar y ver el profesor a quién va a poner. Hay que ayudar a la Selección porque todos somos un país.



Uruguay. Es un grupo fuerte. Nosotros haremos nuestro trabajo en busca de los tres puntos. será un juego buen y esta Selección logrará su objetivo.



Más deportes