Muriel, un delantero oportuno y letal, fue la figura con dos goles

Colombia jugó un partido tranquilo. Aceleró para quitarse la presión del gol, y cuando lo encontró controló el juego e hizo daño cada que se le antojó. Fue un partido sereno, al ritmo y a los tiempos de James, quien estaba rodeado de unos atacantes feroces, hambrientos, voraces, de Muriel y de Zapata, los hombres del Atalanta que liquidaron la victoria.

En ese juego sin sobresaltos, en esa victoria tranquila, sobresalieron varios jugadores; como Lerma, que fue un todoterreno, o como Cuadrado, que mostró todo su despliegue. Sin embargo, el rótulo de figura se lo lleva Muriel por sus dos goles.



Camilo Vargas: al fin tuvo su estreno como arquero de la Selección en un partido oficial y pasó la prueba. Lo quisieron sorprender en la media distancia y no pudieron. Se fajó una voladota y luego un despeje con los puños. Además, gestó el tercer gol con un saque largo con su brazo, para originar el ataque de Muriel. (6)



Santiago Arias: fue una de las novedades en la nómina, uno de los últimos en ser convocado y solo pudo estar 9 minutos en la cancha del Metropolitano, porque su tobillo izquierdo se incrustó en la grama y se lastimó feo al intentar un cierre. Arias apenas se acoplaba al partido y se tuvo que ir. (sin calificación)



Yerry Mina: impecable para recuperar la pelota y para entregarla. Dueño absoluto del juego aéreo defensivo. Su presencia es garantía atrás. (6)



Dávinson Sánchez: sin complicarse, sin problemas en sus labores, elegante para alejar cualquier peligro. Una sola vez titubeó en una mala entrega. En general, sin problemas. (6)



Johan Mojica: con la lesión de Arias, el juego se recargó en su banda, la izquierda, y cumplió de qué manera. Metió el centro del segundo gol y se proyectó constantemente. Atrás tuvo un par de fallas de atención, pero nada grave. Siempre salió bien librado y dejó una grata imagen. (7)



Juan Guillermo Cuadrado: hizo todo bien, atacando y defendiendo. Fue el gestor intelectual del primer gol, con esa carrera endemoniada sobre la derecha y su centro perfecto para buscar a Zapata. También tuvo un buen remate cuando el partido iba 0-0 y la pelota pasó cerca, por arriba. Agotó todo el tanque y luego se marchó con el deber cumplido. (8)



Wílmar Barrios: en lo suyo, gruñendo, mordiendo, raspando, intimidando, alejando el peligro desde el medio campo y apoyando a los centrales. (6)



Jefferson Lerma: un todoterreno, de doble función, lanzado al ataque y siendo el primer socio de James, le pedía y le devolvía. De toma y dame. Con su buen remate de media distancia casi anota gol en el primer tiempo. Defensivamente fue una barredora, el corrector de todos los errores y el ayudante de Barrios. (7)



James Rodríguez: el director de la orquesta. Los puso a jugar a su ritmo. Los hizo acelerar o frenar de acuerdo a sus intenciones. Arrancó sobre la derecha y terminó jugando libre, por todas partes, organizando y sin hacer un desgaste innecesario. (7)



Luis Fernando Muriel: un atacante letal, en plena racha, tal como en el Atalanta. Jugó sobre la izquierda y desde allí creó todos los problemas para Venezuela. Hizo dos goles, uno de oportunismo, esperando bien ubicado en el área, y el otro de velocidad, cuando él solo encaró el mundo entero, llegó al arco rival y anotó de manera potente. (8)



Duván Zapata: un depredador del área. Acompañó a Cuadrado con la vista, se acomodó como sabe y cuando recibió el centro no falló, anotando el gol que abrió la victoria para Colombia, y más después de la angustia por la lesión de Arias. Su anotación fue un empujón anímico para sus compañeros. Tuvo también un buen cabezazo que no terminó en gol. (7)



Stefan Medina: entra al minuto 12 del primer tiempo por Arias. El partido lo sorprendió cuando no esperaba jugar y lo hizo bien, en lo suyo, priorizando la seguridad defensiva, sin expediciones innecesarias al ataque, para no torpedear la zona que dominaba Cuadrado. (6)



Frank Fabra: entró por Muriel (14 ST). Entró a jugar de volante y no de lateral, como si Queiroz quisiera probar posiciones para el futuro. Fabra tuvo doble función, en ida y vuelta. (6)



Alfredo Morelos: entró por Cuadrado (14 ST). Como siempre, explosivo. Fue un nuevo dolor de cabeza para la defensa venezolana. Se tiró bien a la punta derecha y desde allí creó peligro. (6)



Steven Alzate: entró por James (29 ST). Jugó de izquierda a derecha. Puso todo su talento para que Colombia se oxigenara con nuevas opciones de ataque. Clarito en los pases. (sin nota)



Falcao García: entró por Zapata (29 ST). El Tigre sorprendió al no ser titular, tuvo sus minutos y su presencia siempre intimida rivales. Tuvo su oportunidad de gol y casi casi anota. Hizo su movimiento habitual, giro y el remate le salió débil. (Sin nota)



