Selección Colombia: Luis Díaz pasó del drama a la euforia y a la alegría

Fueron dos cabezazos que llegaron al alma, que alegraron a 46.000 espectadores en el estadio Roberto Meléndez y a millones en todo el país. Y fueron una revancha personal. Fue un oasis después de 30 días durísimos, que empezaron con abucheos, siguieron con un dolor familiar y acabaron con una ovación general y con la admiración, incluso, afuera de las fronteras.



Luis Díaz no tenía nada que demostrar: es el jugador colombiano más importante del momento, uno de los pocos que siguen en la élite mundial, en un equipo top como el Liverpool. Pero muchos lo señalaron por haber errado un gol contra Uruguay y un penalti contra Ecuador, partidos que la Selección Colombia no pudo ganar.

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Hemos pasado por momentos duros, pero la vida te hace fuerte y valiente, creo que ese es el fútbol y no solo el fútbol, sino la vida FACEBOOK

Y luego, cuando se calentaba el ambiente futbolístico y la gente empezaba a pensar en cómo ganarle a Brasil, sus padres, Luis Manuel Díaz y Cilenis Marulanda, fueron secuestrados. Su mamá fue liberada poco después. Pero Mane sí tuvo que esperar 13 largos días para volver con su familia, tras ser retenido por el Eln.



Horas antes del partido contra Brasil, Luis se reencontró con su padre. Pocos tenían en la cabeza lo que iba a hacer al día siguiente. Él sí que tenía claro qué iba a hacer con la cabeza contra el pentacampeón del mundo.



“Hemos pasado por momentos duros, pero la vida te hace fuerte y valiente, creo que ese es el fútbol y no solo el fútbol, sino la vida. Y creo que nos merecíamos este triunfo, no solamente yo, sino todos en general, hemos hecho un gran proceso, con el técnico y los jugadores creo que es más que merecido”, dijo un eufórico Lucho después del partido.



Y agregó: “Quiero agradecerle a Dios porque todo lo hace posible, hemos pasado por momentos duros, pero ese es el fútbol. Hemos hecho un gran proceso con el DT y los jugadores”.

El mane Díaz llegó a recibir a su hijo en la concentración de la Selección Colombia. Foto: Tomada de las redes sociales

Fue una noche en la que quedaron muchas imágenes en la mente de los seguidores de la Selección. Como la del abrazo de Lucho con Allison Becker, su compañero en el Liverpool. Tuvo tiempo, incluso, para pedirle que le regalara el buzo para entregárselo a Camilo Vargas,que quería guardarlo como recuerdo.



“Él sabe lo que pasamos, me dio todo el apoyo en estos momentos difíciles”, dijo Díaz después de ese encuentro, ya rumbo al camerino.

Euforia en la gradería

Del partido, decíamos, quedaron muchas imágenes. Y una de ellas fue el festejo de 'Mane' luego de los dos goles de Lucho, tras el drama que vivió mientras estuvo secuestrado.

Manuel Díaz. Foto: Gol Caracol

La imagen del padre del crac del Liverpool al borde del desmayo mostrada por la transmisión de televisión y replicada millones de veces en las redes sociales, dio para todo, en especial, para miles y miles de memes.



Pero esa emoción era más que justificada. Con sus dos goles, Lucho le mostró a Mane lo que significaba para él y para su carrera, esa misma que comenzó con una Selección Colombia que jugó la Copa América de Pueblos Indígenas en 2015, dirigida por John Jairo ‘Pocillo’ Díaz, exjugador de equipos como Millonarios, Once Caldas y Quindío. “Yo tengo raíces y familiares lejanos de origen wayú, pero wayú wayú no soy”, declaró Lucho a ESPN.

Luis Díaz le dio la victoria a Colombia con dos goles en el segundo tiempo. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Mi corazón está abierto y está libre para soportar estas alegrías, tenía la fe y la convicción de que Luis iba a marcar FACEBOOK

TWITTER

Los micrófonos rodearon a Mane, luego del partido y horas después, y no tuvo ningún problema en asumir el papel de padre orgulloso.



“En realidad hay una secuela por segundos que me llega a la mente y se me olvida todo. Mi corazón está abierto y está libre para soportar estas alegrías, tenía la fe y la convicción de que Luis iba a marcar porque tenía la obligación como agradecimiento al pueblo colombiano”, dijo Mane a Win Sports.



“Al principio se puso difícil, no se podía marcar, Lucho tuvo muchas oportunidades, pero no entraba. Teníamos la convicción de que alguna iba a entrar, iban a llegar dos e iba a ser felicidad para todo el Metropolitano y Colombia entera”, agregó.

Partido Colombia Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, celebrado el 16 de noviembre de 2023. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Brasil le favorece

Parece que al delantero guajiro le sienta jugar contra Brasil. Fue contra esa selección en la que, por primera vez, mostró que era un jugador distinto. Fue en la Copa América, el 23 de junio de 2021. Un gol de tijera suyo le dio la ventaja parcial al equipo que dirigía entonces Reinaldo Rueda. Luego vino la polémica de Néstor Pitana, el descuido de la defensa colombiana y la derrota con gol de Roberto Firmino en tiempo de reposición.



“Gracias a Dios Lucho estaba haciendo para (marcar) los goles, no querían llegar, pero yo tenía la fe de que iban a llegar porque hoy había un motivo para hacer goles y para festejar y ganarle a Brasil para que quede para la historia”, dijo Mane.

Luis Díaz le dio la victoria a Colombia. Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

Díaz, a los 26 años, tiene mucho para darle a la Selección y para asumir la batuta del liderazgo que hoy tiene James Rodríguez, quien no se guardó nada.

“Él sabe que lo respeto mucho. En los últimos 15 días lo ha pasado mal, intenté estar con él. Este es un grupo de muchos hermanos. Somos más gente buena que los que quieren hacer el mal”, dijo James.

