Así jugó Colombia: Luis Díaz, brillante guía para ganarle, por fin, a Brasil

Hace un mes, las críticas hacia Luis Díaz fueron implacables, tras fallar un penalti en Quito. El guajiro tenía sangre en el ojo. Y desde el primer minuto mostró que se quería comer la cancha.

El jugador del Liverpool pidió la pelota, se echó el equipo al hombro y logró que la Selección cumpliera un viejo anhelo: ganarle por primera vez a Brasil en la eliminatoria. Aguantó zapato, dio una lección de valentía y encontró la recompensa: dos goles que dedicó a su padre, ya en libertad. Fue, de lejos, la figura del partido.



Así jugó la Selección este jueves:

El balance individual de la Selección Colombia

Camilo Vargas: nada que hacer en el gol. Tuvo otras dos atajadas clave. Seis puntos.



Daniel Muñoz: cuando lo atacaron, sufrió mucho. Pero luego se fue asentando. Seis puntos.



Carlos Cuesta: el más sólido de la defensa, aunque tuvo que trabajar bastante. Seis puntos.



Dávinson Sánchez: se ganó una amarilla que lo saca del juego contra Paraguay. Cumplió. Seis puntos.



Déiver Machado: solo jugó un tiempo y fue flojísimo. Brasil encontró por su zona una autopista para atacar. Cuatro puntos.



Mateus Uribe: perdió muchos balones en la mitad y no pudo cumplir la tarea de marca. Solo estuvo en la primera etapa. Cinco puntos.



Kevin Castaño: lo metieron a que quitara y manejara, pero no funcionó. En deuda. Cinco puntos.



Jorge Carrascal: muy metido en el partido. Fue el socio de James y Díaz. Lorenzo lo sacó para refrescar la mitad. Siete puntos.



Luis Díaz: sin palabras. Genio, figura, goleador, desequilibrante, brillante. Nueve puntos.



Rafael Santos Borré: sigue sin encajar y algún día tendrá que notar que de extremo no le rinde. Cinco puntos.



James Rodríguez: fue creciendo con el paso de los minutos, hasta poner el centro del 2-1. Bien. Siete puntos.



Cristian Borja: entró por Machado (1 ST). Metió el centro que encontró a Luis Díaz listo para hacer el 1-1. Sufrió algo en marca. Seis puntos.



Luis Sinisterra: reemplazó a Uribe (1 ST). Uno de los destacados del partido. Le metió picante al ataque. Siete puntos.



Jhon Córdoba: debutó en la Selección en reemplazo de Borré (23 ST). No entró mucho en el juego. Sin calificación.



Ríchard Ríos: poco más de un cuarto de hora en lugar de Carrascal. Le puso magia al ataque. Participó en la jugada del 2-1. Sin calificación.



Jéfferson Lerma: entró por Castaño (38 ST) para ajustar marca. Sin calificación.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc

