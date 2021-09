Rueda le apuesta a la eficacia para ganar en Bolivia

Colombia alcanzará, antes de enfrentar por eliminatoria a Bolivia en La Paz este jueves, dos entrenamientos con el grupo completo de jugadores. Esto después de que se sumaran los jugadores que actúan en México y Europa.



Estas fueron algunas de las impresiones de Reinaldo Rueda, seleccionador nacional, antes de desplazarse a La Paz, donde enfrentaran el partido a las 3 p. m. de este jueves.

El partido. "Todos conocemos como son estos juegos de visitante. Más en las condiciones de Bolivia, en La Paz. Hay que tratar de hacer un juego muy inteligente. Bolivia saldrá a proponer con la ventaja de la adaptación a su cancha, su estilo de juego, las características de jugar con esta altitud. Hay que sorprender, hacer un juego inteligente, con transiciones con que podamos ganar la espalda y ser eficaces".



Cómo están los jugadores. “Por fortuna están con buena salud y disposición. Ayer que estuvo el equipo completo se hizo muy buena práctica. Con ese antecedente de que algunos solo tienen dos o tres juegos. Es difícil evaluarlos sin competir. Una cosa es el entrenamiento con todas las condiciones a tener e cuenta cuando llegan de viaje con un partido tan próximo. Es muy difícil evaluar la verdadera dimensión de su estado”.



Qué espera que mejoren. “Colombia tiene esa huella de la Copa América, un soporte importante. A partir de ahí, hay que ser un equipo que siga mejorando en esa solidez y armonía. Queremos ser más eficaces, que eso nos permita mejores resultados”.



Jugadores de la Liga colombiana. “Ese es el trabajo que se ha venido desarrollando. Solamente ayer estuvo la nómina completa. Se hicieron interacciones y prácticas. Es muy subjetivo. Tenemos el soporte de la base de la Selección con Queiroz y de la Copa América. Igual el soporte del morfociclo. Todo pasa por buscar las mejores sociedades de acuerdo con las posiciones. Es el momento de los jugadores que vienen de Europa, de México. Es hacer un equipo compacto, solidario y colectivo”.

James Rodríguez Foto: Twitter Everton



James. “Todo va a pasar por su presente y actualidad. En la medida en que James pueda jugar y tener una mejor actualidad, bienvenido para todos nosotros. Uno siempre quiere que actúen con regularidad, el ritmo para la competencia”.



Falcao. “Es positivo el cambio de Falcao (al Rayo Vallecano) en la medida que tenga el protagonismo que siempre ha tenido. Eso va a ser beneficioso para él y para nosotros. Todos sabemos de su potencial y sus condiciones”.



¿Condiciona ganar? “Hay que ser inteligentes, no precipitarse teniendo en cuenta la situación nuestra en el déficit de puntos, por lo sucedido en las primeras jornadas. Hay que tener muy clara la posición en la tabla y las aspiraciones que tenemos todos. Que eso nos haga buscar un partido que nos permita lo que queremos todos. Hay que hacer un juego con mucho orden. Que ojalá tengamos la eficacia para un buen resultado”.



El equipo. “Tenemos jugadores con una buena huella de altura. Desde ese punto de vista tenemos esa ventaja. No puede ser un factor tan determinante aunque las condiciones de La Paz son complejas. Hay que tener en cuenta el momento que viven en sus ligas. Los de Europa llevan dos jornadas, los de México y Colombia cinco o siete. Son muchos factores para determinar el equipo que salga a la cancha”.



Cómo medir si están aptos o no. “Los jugadores que no están en competencia permanente al nivel del mar nos llevan a viajar mañana mismo. Se hace por ellos, que no tienen ese impacto de la altura. Lo que significa el tema de la deshidratación, la deficiencia de oxígeno. Se trata de minimizar eso llegando pocas horas antes del juego. Evaluar eso es muy difícil, todos los jugadores son distintos, las posiciones son diferentes. Por eso la combinación que se pueda intentar para mañana.



Salud mental. “Es determinante. La disposición mental de los jugadores en importantísima. Uno intenta ser lo más preciso en la convocatoria. Toda la humanidad está viviendo esos factores psicológicos. Creo que hubo episodios en la vida cotidiana de depresión, angustia y temores. Lo que pasó en la Copa América atípica. Aparte de todo lo que genera para el deportista de élite someterse constantemente a esos test tan estresantes. Las pruebas PCR, por ejemplo, ayer los hicieron por boca y nariz. Todo eso genera estrés, ansiedad, incertidumbre de si voy a estar o no, si me expuse durante el viaje. Esa parte mental es importante, que tengan ese control y equilibrio. Que podamos superarlo para lo que es el juego y estar en un buen nivel”.

Juan Fernando Quintero volvió a la Selección después de casi tres años. Foto: Federación Colombiana de Fútbol



Juan Fernando Quintero. “Él estuvo convocado para los juegos de junio y Copa América pero no lo pudimos tener. Acaba de terminar una temporada y está disfrutando del retorno a la Selección con su talento y capacidad. Determinar lo positivo después de tantos meses ausente es a gran expectativa que tenemos todos. Por fortuna se ha insertado muy bien, hizo la preparación previa en Bogotá muy bien. Ojalá que lo podamos tener en un nivel aceptable que le aporte a la Selección”.



Cambio respecto a la Copa América. “Es la evaluación que hemos estado realizando. Ahora justo estábamos reunidos evaluando todas las situaciones para determinar el plan de juego para el partido, que los jugadores se sientan bien y hagamos un juego eficaz”.

¿Va a haber rotación? “La base seguro será la misma por la importancia de ciertas posiciones. Cada partido es diferente y hay que esperar cómo terminamos mañana. Eso determinará la nómina para el domingo. Más pensando en el juego de la próxima semana en Barranquilla. Es lo ideal, cada partido tiene sus características y desgaste diferentes. Esa va a ser la decisión de mirar cuál es la mejor formación para cada juego”.



Los debutantes. “Están motivados y alegres. Ayer que hubo el encuentro con los jugadores de México y Europa hubo una gran camaradería, un sentido de hermandad. Justo ayer cumplió años David y eso permitió la integración, invitarlos a que ojalá logre lo que hizo David, 20 años en la Selección desde la sub-15. Fueron muy recibidos por los jugadores de experiencia, que son nobles. El colegaje es muy positivo”.



La Liga Local. “No solamente es el resultado final, es lo que se hace día a día en los clubes. Toda Sudamérica está en ese gran desafío de estar surtiendo a los equipos y las selecciones nacionales. Todo por las necesidades y lo que ve el mercado internacional en los jugadores de Sudamérica. Muchos se van sin jugar en la Liga colombiana. Debemos hacer una formación y exigirnos mejor, el fútbol requiere otras características tácticas y de conocimiento. En la parte psicológica es una velocidad de desarrollo profesional muy grande. Son muchas variables para mejorar el producto final”.



Cómo aprovechar las falencias de Bolivia. “Hemos analizado los goles que ha recibido y marcado (Bolivia). Es la idea, aprovechar. El Bolivia que vamos a enfrentar es post Copa América, diferente al que empezó eliminatorias en octubre pasado. Es solamente una referencia los resultados anteriores. Hay que jugar los partidos”.



DEPORTES

