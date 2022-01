Colombia no pudo triunfar en Barranquilla: la selección cayó 0-1 contra Perú en la fecha número 15 de las eliminatorias al Mundial Catar 2022 y reduce sus posibilidades de clasificar a la mayor cita del deporte.

Aunque la selección intentó acabar con la sequía de goles, ni Cuadrado, James, Falcao, Díaz o Borja lo lograron.



Durante el partido, la selección tuvo varias opciones, entre esas un remate de Borja al arco que frenó el arquero Gallese. Por su parte, Édison Flores fue el encargado de marcar a favor de Perú a los 85 minutos.



Así, Colombia completó seis partidos sin anotar un gol y la derrota en casa lo aleja de clasificar al Mundial que se realizará en noviembre.

Ospina en esa portería está así pic.twitter.com/RwVU041SGq — Cris🇨🇴 (@XXNI4LERXX) January 28, 2022

Aunque la derrota de Colombia en casa dejó tristes a los hinchas, las redes no perdonaron y le pusieron humor a los momentos claves del partido.



Uno de los momentos más criticados por los colombianos fue el gol de Perú, en donde el arquero David Ospina no tuvo su mejor reacción.

“No chiflen porque me da amsiedad”

- James Rodríguez pic.twitter.com/0hbFSnFxeL — Candia (@Daycandia8) January 28, 2022

PEKERMAN es el técnico de Venezuela y van ganando pic.twitter.com/WCNMwA3U4H — 𝐉𝐮𝐚𝐧𝐬𝐞 ♔🇨🇴 (@BUTERA5HAWNCAT) January 28, 2022

Hoy no es Perú vs. Colombia



Hoy es "Las locuras del emperador" vs. "Encanto" pic.twitter.com/URB4Vf4M74 — Misavi ♪♡︎⁷ | 🇵🇪 (@missavi_07) January 28, 2022

Las redes también reaccionaron al papel de Reinaldo Rueda, técnico de la selección, en la derrota.

Conclusión de todo:

Pekerman porfa vuelve pic.twitter.com/lDnmpLG0ZL — Caro ♡'s Mimini;🇨🇴⁷ ⁸ | OSPINA MI MAN (@seesxwD) January 28, 2022

yo después de cada partido de Colombia: pic.twitter.com/gqbrVMicDW — vanessa (@zamuxt91) January 28, 2022

Ahora, Colombia tendrá que enfrentarse contra Argentina, selección que ya está clasificada al Mundial de Catar, al ser la segunda de la eliminatoria con 32 puntos.



el próximo partido es colombia vs argentina pic.twitter.com/Jb1m7rXyup — ًivy (@heaverling) January 28, 2022

Q hacemos ve. Para que colombia gane el partido pic.twitter.com/HRS9ebtVCr — petermanjarres (@PeterManjarres) January 28, 2022

Ospina en el Napoli//Ospina en la selección Colombia CONTRA PERÚ #Qatar2022 #ConLaTricolorPuesta pic.twitter.com/acG2QF0uH6 — § A B O (@Fll498) January 28, 2022

*Los jugadores de la selección Colombia toda la semana en Instagram diciendo que van a dar todo para ganar.



**Los jugadores de Colombia el día del partido incapaces de hacer un gol y tras eso pierden.🤡 pic.twitter.com/LXDYAkwklC — Alexa_98 (@AnyelaYanez1) January 28, 2022

De que le sirve a colombia tener jugadores de talla mundial sino son capaz de ir a un mundial? pic.twitter.com/FjTzibbRMF — Juan Bernal✨ (@j_bernalg) January 28, 2022

Más aburrida que hinchada de la selección Colombia. Nos vemos en el mundial 2026.#COLvsPER pic.twitter.com/RAisvEOVYK — Ivannna9🇨🇴🇨🇴 (@ivannna9_ed) January 28, 2022

Los escenarios de Colombia

La Selección quedó en sexta posición con 17 puntos. Se ubica a tres puntos de la cuarta posición, en donde se encuentra Perú (zona de clasificación directa), y a dos puntos de la zona de repechaje, en donde actualmente está Uruguay.



Colombia debe ganar en Córdoba, en donde se disputará su próximo partido contra Argentina. Sin embargo, Argentina no pierde desde el 2019: completa 28 partidos sin derrotas.



En las fechas restantes, Colombia deberá enfrentar a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela como visitante en la última fecha doble de las clasificatorias, en marzo.

Nos quedamos sin mundial, gente, en el fondo lo sabía, pero no quería aceptarlo. #COLvsPER pic.twitter.com/XizjeBeNdJ — Yeison L (@Yeison12lopez) January 28, 2022

El lado positivo de no ir al mundial es que no nos toca madrugar a ver los partidos. Chao Qatar#COLvsPER#EliminatoriasQatar2022 pic.twitter.com/VQzrc7eohR — Ivannna9🇨🇴🇨🇴 (@ivannna9_ed) January 28, 2022

Te extraño mas que nunca y no se que hacer 🎶🎶#COLvsPER pic.twitter.com/CvEgZcg7tI — Juanjorobadoh (@juanjorobadoh) January 28, 2022

Reír para no llorar jajaja 🥲#COLvsPER pic.twitter.com/gEZdTbYZpQ — El Chico Meme (@el_chicomeme) January 28, 2022

