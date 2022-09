Este sábado 24 de septiembre, la Selección Colombia se enfrentó a su par de Guatemala en un partido que vió a la tricolor quedar por encima con un marcador de 4-1.



A pesar del triunfo del equipo colombiano, las redes sociales estallaron en memes con burlas hacia los jugadores al tratarse de un partido amistoso, tras un desempeño que dejó insatisfechos a los aficionados en las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022, en el que el equipo nacional no logró clasificar.



El triunfo dejó tranquilos a los jugadores y al técnico, Néstor Lorenzo, que se estrenó con victoria al frente del seleccionado.



Sin embargo, la victoria, aunque fue buena, despertó burlas entre los aficionados, que registraron de esta forma el compromiso.

Gol de James Rodríguez. pic.twitter.com/lcQ4gVDdVY — Noticias Millos (@_NoticiasMillos) September 25, 2022

¿Y si les digo que hay un sector de la prensa deportiva que está cobrando un gol de James Rodríguez?... ¿Por un AMISTOSO?... ¿Contra GUATEMALA? pic.twitter.com/fL7eNsk3dH — Óscar David Ríos Gil🚲🌎 (@Orios8) September 25, 2022

Para muchos de los espectadores, el partido no presentaba un enfrentamiento interesante, precisamente por tratarse de una fecha no competitiva y que no tendría ningún efecto sobre las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.

Además, muchos resaltaron que a pesar del gran desempeño de Rodríguez con el balón en esta fecha, no ha habido una efectividad por parte del goleador muy consistente en encuentros anteriores.

Siempre creí en ti 😇 pic.twitter.com/Uyvqf6VD19 — Daniel Cordoba (@dannyco1003) September 25, 2022

Tranquilo que le hiciste un gol a la poderosa selección de Guatemala! pic.twitter.com/HcsHqOJCc7 — Nano Sarria🇨🇴🇺🇲 (@NanoSarria) September 25, 2022

De igual manera, la hinchada de Millonarios FC celebró que su jugador Andrés Llinás debutó como convocado de la Selección Colombia en esta ocasión.

James celebrando un gol contra Guatemala. Fuera del mundial. pic.twitter.com/z6pSdjuDkm — Diegon Targaryen  (@diegoalejocm) September 25, 2022

Pero que es esto?

Ahora james brillando y capitán. Lastima que ya estamos fuera del mundial. Jajajaja pic.twitter.com/J6QV7uVyzp — Santi Yosa (@Sachi_0_) September 25, 2022

¿Usted disfrutó del partido a pesar de que fuera un amistoso?

James contra Guatemala//// James en eliminatorias pic.twitter.com/na5apBo32M — César zapata (@cesar89_16) September 25, 2022

