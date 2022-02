La Selección Colombia volvió a perder en la eliminatoria, esta vez contra Argentina, 1-0, en Córdoba. El resultado, que deja al equipo prácticamente eliminado de Catar, despertó la rabia y a la vez el humor de los aficionados, que se expresaron con los mejores memes.

A pesar de las expectativas que se tenía sobre el partido de este martes en el estadio Mario Alberto Kempes en Argentina, la selección colombiana no pudo marcar gol a la albiceleste.



Ante la derrota, los usuarios en redes no lo pensaron dos veces al compartir memes sobre el encuentro deportivo, en especial, sobre lo triste que les resulta el hecho de que Colombia no participe en el mundial de este año.



pic.twitter.com/AeBXc7s4hv — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) February 2, 2022

Viendo el partido de la selección Colombia es más o menos así: pic.twitter.com/lMgbXFuech — Baby Honey 🌻 (@LittleThings_LS) February 2, 2022

"Cuando estamos unidos, juntos lo loramos. Es momento de creer. Vamos equipo", es el mensaje que compartió la Selección Colombia en Twitter, acompañado de el #YoMeMonto, y númeral al que también muchos usuarios se refirieron.



#yomebajo #fuerarueda

Bueno eso es todo señores rueda sacó a james metio a maloyes y no sacó a borja.



Adiós mundial de Qatar pic.twitter.com/Huq3Ze60hK — DUVÁN (@DonovanHurtad11) February 2, 2022

Otros criticaron al director técnico colombiano, Reinaldo Rueda, teniendo en cuenta que la selección no ha marcado ningún gol desde hace varios partidos.



#YoMeBajo Juan Carlos Osorio esperando a que Rueda salga de la selección. pic.twitter.com/GMg1KAGkdc — The League + (@LeagueOfi) February 2, 2022

Del equipo que nada se esperaba, NADA está haciendo. #YoMeBajo pic.twitter.com/WNX2MdDupf — Lina Gallego. (@LaRepelente) February 2, 2022

A pesar de que la clasificación no es imposible, sí es cada vez más lejana y se puede decir que la tricolor depende más de los resultados de otros equipos que de lo que pueda hacer en el área.

Gracias Rueda y chao Qatar pic.twitter.com/zKu6jsq0jV — Don Fidedigno (@DonFidedigno) February 2, 2022

Saben que es lo peor? Este era el último mundial de Falcao y no va a ir. pic.twitter.com/8xEcFXHXOe — Lula 🇨🇴 (@prioritylu) February 2, 2022

Antes del partido todo era ilusión

La última vez que la Selección Colombia consiguió una victoria por eliminatorias en suelo argentino fue el 5 de septiembre de 1993. Ese día, la ‘tricolor’ venció 5-0 a la ‘albiceleste’ con anotaciones de Freddy Rincón (X2), Faustino Asprilla (X2) y Adolfo el ‘tren’ Valencia.



En esta oportunidad, muchos fanáticos tuvieron la ilusión de la victoria, aunque los sueños se fueron derrumbando a medida que avanzó el partido.

Yo viendo los cambios de Reinaldo Rueda #YoMeBajo pic.twitter.com/TsXu0eOLku — Joel Enrique ツ (@joelvilla95) February 2, 2022

