Los delanteros, otra vez, quedaron en deuda

Aunque era un partido para luchar, sufrir, por momentos aguantar, esperar y no fallar atrás, también era un partido para aprovechar lo poco que se pudiera gestar arriba, y ahí quedó la deuda pendiente en el valioso empate contra Uruguay 0-0 en Montevideo, porque Falcao García no apareció y Duván Zapata falló lo impensado para un goleador como él.

Reinaldo Rueda no tenía a Miguel Borja, el delantero del Gremio y a quien más le ha dado confianza.



Borja se lesionó y Rueda aseguró que tenía cubierta la posición, por Falcao, por Duván... Optó por poner de titular a Radamel, quizá por su momento, su gran presente en España, y lo acompañó de Rafael Santos Borré, pero Borré jugó incómodo, estuvo neutralizado, así que no pudo ayudarle a Falcao, tampoco lo hicieron Cuadrado ni Díaz que estaban más preocupados por ayudar a defender.

¿De quién es la culpa?

Uruguay vs. Colombia Foto: FCF



Así que al Tigre no le llegó la pelota o le llegó lo mínimo. El juego nunca se dio para que él aprovechara sus capacidades. Rueda dijo al final que, sin embargo, hizo un buen partido. Hasta que lo reemplazaron.



Entonces entro Duván Zapata, otro artillero, otro que mete miedo en cualquier área europea, pero que en la Selección no se destapa. Su ingreso se reclamaba, por su fortaleza física, lo que, de hecho, le permitió ir a chocar y ganar y meter en problemas a la defensa uruguaya.

Duván Zapata, en el ojo del huracán



Y a Zapata, el goleador del Atalanta, el que ya lleva tres goles en esta temporada italiana, sí le llegó el balón, y de qué manera, gracias a Díaz, que tras una de sus carreras se lo sirvió en bandeja, mejor no podía ser el pase, pero no era un pase, era una asistencia, y Zapata, de frente al arquero Muslera, con todo el panorama y toda la libertad, pateó suave, al centro y falló la mejor oportunidad que tuvo Colombia en este difícil partido.





Así que los delanteros volvieron a quedar en deuda. El tema del gol le sigue costando al seleccionado de Rueda. Siguen Brasil y Ecuador y se necesitará generar más juego para que ellos, los artilleros, no fallen.



