Por fin, después de muchas especulaciones, el técnico de la Selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, dio a conocer este jueves la convocatoria para los partidos contra Venezuela y Chile, el 7 y el 12 de septiembre.

Lorenzo llamó a 26 jugadores y mantuvo la base que venía trabajando con él desde el comienzo, incluyendo a los experimentados James Rodríguez y Juan Fernando Quintero, que regresan a la Selección después de quedarse afuera de la fecha Fifa de marzo.

La lista tiene varias sorpresas, que se salen de lo esperado por parte del técnico. Estos son los cinco ‘palos’ de la convocatoria:

El regreso de Santiago Arias

Santiago Arias vuelve a la Selección después de casi tres años. No estaba desde el primer partido de la eliminatoria, cuando sufrió una grave lesión que lo sacó de competencia durante dos años-



Arias, de 31 años está hoy en el Cincinnati, de la MLS. Hace un mes, en charla con EL TIEMPO, reveló que guardaba la esperanza de volver. “Ahora estoy enfocado en mi equipo, seguir creciendo, seguir con continuidad. Si se da un llamado, yo feliz, pero si no, siempre los estaré apoyando”, dijo entonces. Ahora, Lorenzo lo vuelve a meter en la lista.

La oportunidad para Jhon Córdoba

El delantero chocoano se cansó de hacer goles, primero en Alemania y ahora en Rusia y hace rato estaba mereciendo un llamado. Incluso en más de una ocasión se quejó públicamente de no aparecer en las convocatorias. Solo lo llamó alguna vez Carlos Queiroz, pero no jugó.



Con 22 goles en 44 partidos de Liga con el Krasnodar, Córdoba, por fin, tiene la oportunidad de estar en la Selección, a los 30 años.

Jhon Córdoba, en la primera práctica de la selección Colombia. Foto: Miguel Bautista / FCF

Ríchard Ríos, del micro a la Selección grande

Ríchard Ríos es un desconocido en su país. Hizo parte de la Selección Colombia Sub-20 de futsal y como parte de ese equipo, llamó la atención de Flamengo, que lo llevó a probarse en el equipo de fútbol y luego lo fichó en sus divisiones menores.



Ríos debutó con el rojinegro en 2020 y, tras pasar por el Mazatlán y el Guaraní de Campinas, fichó este año con Palmeiras, con el que se volvió pieza clave del equipo que acaba de eliminar al Deportivo Pereira para llegar a la semifinal de la Copa Libertadores.

Richard Ríos Foto: Miguel Schincariol. AFP

La Liga local, casi sin representantes

A pesar de todos los seguimientos que hace el cuerpo técnico de la Selección y de mostrarse en los partidos de la Liga local, Lorenzo solamente llamó a un jugador que actúa en Colombia, y muy seguramente no será titular.



El único local en la lista es Álvaro Montero, portero de Millonarios, quien, si bien ya ha jugado partidos con Lorenzo, hace fila detrás del experimentado Camilo Vargas. Kevin Mier, arquero de Nacional, que sonaba para la lista, no quedó: el DT llamó a Devis Vásquez.

Kevin Castaño, la gran promoción de Lorenzo, afuera

Lorenzo sorprendió al sacar de la lista de convocados a Kevin Castaño, que se había perfilado como titular y que se convirtió en el gran descubrimiento de su etapa al frente de la Selección.



Castaño fue transferido de Águilas Doradas al Cruz Azul de México, donde había comenzado como titular y ahora perdió el puesto: en los dos últimos partidos del equipo cementero se quedó en el banco de suplentes. Sin embargo, Lorenzo sí llamó a otros jugadores sin minutos, como Yerry Mina, que no ha debutado con Fiorentina, o Rafael Santos Borré, que aún no define su futuro y no juega en el Eintracht Frankfurt.



