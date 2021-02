Los capitanes de la Selección, firmes antes del microciclo local

En plena época de cambios en la Selección Colombia, y justo cuando el técnico Reinaldo Rueda comienza a echarle ojo al medio local para buscar alternativas en caso de emergencia, los cuatro capitanes de la Selección Colombia en los últimos tiempos (James Rodríguez, Radamel Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado y David Ospina) tendrán este sábado una oportunidad para ponerle en claro al DT que siguen vigentes y con ganas de aportar a la clasificación al Mundial de Catar 2022.

A poco más de mes y medio de que se reanude la eliminatoria, con el duelo contra Brasil, el 26 de marzo en Barranquilla, varios referentes de la Selección tendrán duros retos en sus respectivas ligas. Rueda ya tuvo contacto con todos ellos y les puso sobre la mesa la idea que tiene en su regreso al mando de la Selección.



James Rodríguez jugará este sábado (3 p. m.) por primera vez en Old Trafford, la casa del Manchester United. “Con el Real Madrid no nos cruzamos en Champions y con el Bayern creo que no. Es la primera vez. Siempre es lindo jugar en varios históricos, hay que tener claro que el Manchester United está en un buen momento, pero hay que ir a pelear, a hacer las cosas bien y competir de una buena manera”, le dijo James el jueves a Telemundo Deportes.



Por su parte, Carlo Ancelotti, DT del Everton, explicó por qué James no jugó el miércoles contra Leeds United. “Le di un descanso porque jugó tres partidos seguidos. Quería darle un descanso para evitar lesiones. Quería mantenerlo fresco. Mañana (sábado) voy a rotar jugadores. Esta es la manera normal como manejo mi equipo para evitar lesiones y mantener a los jugadores motivados”, dijo.



El que está listo para volver es el goleador histórico de la Selección, Radamel Falcao García, justo para jugar uno de los clásicos de la Superliga de Turquía, contra el Fenerbahce.



Falcao se puso en manos de un especialista para recuperarse de sus problemas musculares. Joaquín Juan es un reconocido fisioterapeuta especialista en la prevención y recuperación de lesiones, con una dilatada experiencia tanto en el campo de la medicina deportiva profesional como en medicina de la salud. El Tigre trabajó con él durante dos semanas para poder recuperarse a fondo y tener una temporada menos traumática.

Radamel estuvo dos meses sin competir y, luego de dos partidos, se resintió de su lesión. No juega desde el 2 de enero, cuando fue reemplazado tras estar solo 30 minutos en la cancha en el empate 0-0 contra el Antalyaspor.

Jornada italiana

Los referentes de la Selección que actúan en la Serie A tendrán fuerte movimiento. David Ospina está listo para jugar con el Nápoles, que enfrenta al Génova a partir de las 2:45 de la tarde.



Ospina viene de disputar un duelo con otras figuras colombianas el miércoles, en la Copa de Italia, contra el Atalanta de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. El juego terminó empatado sin goles y el portero se refirió en términos muy elogiosos a los dos atacantes, que también tienen actividad este sábado: enfrentan al Torino a las 9 de la mañana.



“Tenemos una gran relación con Duván y Muriel. Tener a colombianos haciéndolo bien en la Serie A es buenísimo”, declaró Ospina al acabar el partido del miércoles.



Por su parte, Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo una pieza importante en Juventus: el martes, en la Copa Italia, le cometieron un penalti que le permitió a Cristiano Ronaldo conseguir el empate parcial con el Inter, partido que acabaron ganando 1-2 con doblete del portugués.



(En otras noticias: Cristiano Ronaldo-Sergio Ramos y Messi-Neymar, nuevamente unidos)



Juventus no se resigna en la Serie A y este sábado enfrentará a Roma, a partir del mediodía, muy seguramente con Cuadrado en la cancha.



Reinaldo Rueda comienza a mirar al medio local, pero los referentes de la Selección quieren dejar en claro que siguen ahí.



