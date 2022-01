El plantel de la Selección Colombia no la pasa bien. Fueron duros los momentos que se vivieron una vez se terminó el partido que se perdió con Perú, 0-1, y que dejó al grupo más lejos de la opción de clasificar al Mundial de Catar 2022.

Los jugadores, después de que fueron rechiflados por los aficionados que se apostaron en las tribunas del estadio Roberto Meléndez, entraron al camerino contrariados.



Algunos tenían rabia, otros impotencia, algunos estaban tristes, pero el silencio predominó en esos minutos después de haberlo entregado todo en la cancha.



Trataban de explicar lo inexplicable. No sabían cómo se había perdido un partido que planificaron para ganar. La situación no era fácil. La música, la alegría, los gritos y los abrazos de otras veces cambiaron esta vez, no se vieron.



No es escuchaba sino el sonido de los taches de los guayos cuando pegaban en el piso al caminar. Cada uno se sentó en el sitio que le correspondía y la mayoría clavó la mirada en el suelo, no levantaban la cabeza.

Yerry Mina. Perú ganó el encuentro 1-0 contra la selección Colombia, por el clasificatorio al mundial de Qatar 2022. 28 de enero 2022.



Otros se miraban entre sí, tratando de buscar respuesta al pésimo momento que se vivía en el entorno. Se supo que les dolió el trato del público. Que la gente les tiraba objetos desde la tribuna y los insultara.



De un momento a otro, Juan Guillermo Cuadrado tomó la vocería, como siempre. El grupo se reunió en círculo en la mitad del camerino y el jugador de la Juventus comenzó a orar.



Los demás lo acompañaron, lo siguieron, buscaron la tranquilidad en Dios, le pidieron que les diera fuerza y sabiduría para superar este inmenso problema.



Cuadrado oraba y los demás respondían o hacían su propia petición al todo poderoso, pero el momento era de tristeza y desolación.



El técnico, Reinaldo Rueda, habló. Les dijo que había esperanza, que no era momento para perder la fe. Insistió en que había opciones de clasificar y que se debía de seguir creyendo en el trabajo que se venía realizando.



En el traslado al hotel de concentración el silencio fue la nota principal. Fueron al comedor, comieron y a las 10:35 de la noche el avión de Avianca despegó de Barranquilla hacia Córdoba, Argentina, pero arriba poco cambiaron las cosas.



Durante los primeros minutos del vuelo nadie habló. Se vivieron los mismos instantes que cuando entraron al camerino. Miradas perdidas, tristeza e incertidumbre. Lo mejor, un poco de sueño, luego de un día tan agitado y difícil como el que vivieron el viernes.

EL TIEMPO conoció que era el mismo ambiente que cuando Colombia perdió 1-2 con Paraguay en la eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.



Colombia aterrizó a las 6:30 de la mañana hora de Córdoba, Argentina. El grupo se dirigió al Hotel Windsor Plaza. Los jugadores eran libres de escoger entre dormir o desayunar.



El grupo no entrenará en campo. Después del almuerzo harán una pequeña siesta y comenzarán una labor en el gimnasio del hotel, pero el domingo sí irán a la sede del equipo Talleres de Córdoba para preparar el compromiso frente a Argentina el lunes.



De tienen planeadas charlas con el coaching de confianza del técnico. En Orlando Caicedo está la tarea de volver a levantarle el ánimo al grupo con sus charlas y consejos.



Caicedo hará su tarea, tratará de motivar a los jugadores, que tienen la misión de seguir luchando para poder ir a Catar 2022. Pero lo cierto es que el momento que vive el grupo es difícil y los invade la tristeza.



