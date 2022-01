Todo lo que podía salir mal para la Selección Colombia contra Perú, salió mal. Perdió en casa, perdió los papeles, perdió mucho más que un partido: se aleja del Mundial. Y todo porque no sabe cómo resolver el tema del gol, no lo encuentra, se le aleja en cada partido, se le desapareció en la eliminatoria a Catar y por eso esta en peligro.





(Le puede interesar: Meluk le cuenta... (Selección Colombia: es merecido su sexto puesto))

Colombia no anota. No lo hace desde hace seis partidos de la eliminatoria. ¡Seis! En minutos, estamos hablando de 556. Demasiado tiempo para una Selección que pretende ir al Mundial. Demasiado tiempo para un equipo que tiene los delanteros que tiene. Los goleadores que tiene. Es que por ahí han pasado todos, los mismos que cada ocho días hacen goles en Europa, y nada, nada pasa. La pelota no entra.



Esta vez no estuvieron Luis Fernando Muriel ni Duván Zapata, los artilleros del Atalanta, pero ellos tampoco han podido cuando han estado. Tampoco lo hace Falcao, el Tigre, en el que todo el país confía y que tampoco puede encontrar el gol en la Selección. Ni Miguel Borja, el delantero que más goles ha hecho en la era de Reinaldo Rueda.

Y la cuenta sigue. Rafael Santos Borré, el que los hace en Alemania, acá nada... Luis Díaz, el que brilla con anotaciones en el Porto, el que es uno de los goleadores de la liga de Portugal, nada... James Rodríguez, el que tiene un remate genial del que nadie duda, pues tampoco... Ni Cuadrado y ni siquiera Mina, el defensor que tantas veces ha anotado.



(Lea además: James Rodríguez explota en Barranquilla: pide que no los chiflen)



La última vez que Colombia hizo gol en la eliminatoria fue contra Chile, en la victoria 3-1, y desde entonces no pudo ni contra Uruguay, ni contra Brasil, dos veces, ni contra Ecuador, ni contra Paraguay ni ahora contra Perú. El último jugador ofensivo que hizo gol fue Luis Díaz, a los chilenos. Y el último delantero de área que lo logró fue Borja, también en ese partido.

Generación de juego, ¿el problema?

Facebook Twitter Linkedin

James Rodríguez Perú ganó el encuentro 1-0 contra la selección Colombia, por el clasificatorio al mundial de Qatar 2022. 28 de enero 2022. Foto: Foto: Cristian Álvarez

La dificultad de la Selección Colombia no es solo no meter la pelota. Es sobre todo la generación de juego, que no es clara. La pelota no les llega limpia a los atacantes, a los que les toca rebuscarse sus propios remates. Así fue ayer con Falcao, intentando cabezazos desesperados en medio de sus duros marcadores.



Colombia hace sus variantes partido a partido, en esta ocasión con Cuadrado de lateral, con Borré arrancando de atrás, con James partiendo desde la derecha. La idea era, en teoría, abrir la cancha, con buenos centros, como lo intentó una y otra vez Johan Mojica desde la izquierda. Pero Colombia se estrelló contra un rival bien cerrado que no le dio mayores oportunidades. Y con todo y eso, algunas opciones se crearon, algún pase filtrado de Uribe, los remates de media distancia, unos cabezazos desviados de Falcao, pero nada. Nada de gol. La más clara fue un remate de Borja que el portero peruano Gallese le sacó de la raya.

Reinaldo Rueda se molestó en la rueda de prensa previa al partido porque le preguntaron por el juego defensivo y por la falta de goles, pero admitió que si se mira la tabla, la crítica debe aceptarla. Y la crítica hoy le recuerda que ya son seis partidos sin anotar...



(Lea también: La Selección Colombia ya no depende de sí misma: las cuentas)

Los goles que no fueron

Ahora Colombia, mientras da pasos hacia atrás, lamenta también las verdaderas opciones que ha tenido en estos últimos partidos y que no ha podido resolver. Esas acciones en las que el gol estaba cantado y la pelota no quiso entrar por mala decisión del atacante. Aún se recuerda y se lamentan goles hechos como el que falló Andrés Andrade en La Paz contra Bolivia, o el que no pudo meter el delantero Diego Valoyes contra Paraguay, o uno que falló Duván Zapata contra Uruguay...



Esta nueva derrota deja a la Selección al borde del abismo, en serios problemas para ir a Catar, sobre todo en medio de este círculo vicioso del no gol.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Colombia se aleja de Catar: ¡alarmante derrota contra Perú!



-Yerry Mina, la primera baja de Colombia para el partido contra Argentina



-Millonarios denuncia agresiones y amenazas