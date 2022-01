La Selección Colombia aterrizó en Córdoba, Argentina, esta madrugada para afrontar el partido del próximo lunes contra el conjunto local.

El grupo partió desde Barranquilla la noche del viernes a las 10:30, luego de perder 0-1 con Perú, que lo pone contra la pared en el tema de la clasificación al Mundial de Catar 2022.

No pierden la esperanza



Colombia llega a este juego con la necesidad de ganar para seguir con aspiraciones de ir al Mundial, aunque el camino no es el mejor.



Los jugadores y el cuerpo técnico siguen con la consigna de clasificar, que mientras haya esperanza y las posibilidades existen no se puede descartar.



Colombia jugará el próximo lunes contra Argentina a las 6:30 de la noche.



