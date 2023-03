Selección Colombia: James y Quintero… (Meluk le cuenta)

Nada cambia, todo es lo mismo, todo se repite. Por ejemplo, el lesionado o no estaba lesionado o ya estaba recuperado y luego se vuelve a lesionar y, entonces, todos damos alaridos indignados. Desde la suposición y el desengaño se gritan palabras como ¡payasos!, ¡corruptos!, ¡incapaces!, ¡improvisación!, ¡inadmisible!, ¡inaudito!, y como por orden de un inquisidor se manda a la horca a médicos, técnicos, jugadores y directivos.



Juan Fernando Quintero no pudo jugar con el Junior y viajó hasta Corea y Japón para estar en la Selección Colombia. Allá entrenó, volvió a sentir el dolor, no jugó contra Corea del Sur y finalmente, tras nuevas pruebas, fue retirado del equipo nacional antes del duelo de este martes contra Japón por una fractura por estrés en la tibia, para una incapacidad de, al menos, un mes.

Juan Fernando Quintero, en entrenamiento con la Selección en Corea del Sur. Foto: Federación Colombiana de Fútbol

El doctor Carlos Francisco Fernández, editor de Salud y asesor médico de EL TIEMPO, me dijo: “Esas fracturas son difíciles de diagnosticar de entrada porque empiezan con dolor, a veces inflamación o molestias que se incrementan con la actividad”. Creo que eso fue lo que pasó de Barranquilla a Seúl.



En medio de esa dificultad de diagnóstico, hinchas, periodistas hinchas y periodistas demagogos cortaron todas las cabezas: que el médico del Junior es el malo, que Quintero es un irresponsable, que son peores los doctores de la Selección, que el técnico nacional es soberbio y que los directivos son perversos...



Ojalá la vida fuera tan fácil: blanco o negro, sí o no, bien o mal...

James celebra gol contra Corea. Foto: EFE

Más de lo mismo

Nada cambia, todo es lo mismo, todo se repite. Ya pasó con James Rodríguez en una convocatoria a un juego eliminatorio contra Paraguay, en Asunción, en octubre del 2016, porque no se sabía si el Real Madrid exageraba, y en el Mundial de Rusia. Antes del Mundial estaba lesionado de una pierna (como por variar), se recuperó, jugó un pedazo del primer partido contra Japón, fue la inmensa figura del 3-0 sobre Polonia (¡el último gran partido de la Selección!) y se lesionó de la otra pierna para enfrentar Senegal y chau...



Otra vez, el entonces médico de la Selección era una tapia; el entrenador, un embaucador, y los directivos, unos alcahuetes.

Juan Fernando Quintero se va de la cancha tras la derrota de Junior contra Envigado. Foto: Jairo Cassiani. Kronos

Soy un convencido de que la Selección es la prioridad, que está por encima de cualquier equipo de la Liga local y que debe hacer respetar siempre en los tiempos obligatorios que la Fifa le da.



Es fácil hablar con el periódico del lunes (¡este es un periódico de lunes, ja!), una manera futbolera de decir que se opina sobre hechos cumplidos. Por eso no tiene ciencia pontificar sobre si Quintero estaba lesionado, entonces por qué fue a la Selección, o por qué el médico del Junior no pilló la lesión, o por qué le metieron 60 horas de avión, o por qué no lo dejaron tranquilito para el Junior...



Me quedo con la idea no contaminada del doctor Fernández: era una lesión difícil de diagnosticar, y por eso, insisto, pasó lo que pasó. Y como nada cambia, todo es lo mismo y todo se repite, me mantengo en que la prioridad es la Selección y por eso ella misma debe asegurarse con sus médicos cuando no hay claridad en un asunto, como pasó y pasará con James (es seguro...), y como ocurrió ahora con Quintero.





Meluk le cuenta





GABRIEL MELUK

Editor de DEPORTES

@MelukLeCuenta

