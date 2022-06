Luego de su derrota ante Comoros y la victoria ante Argelia, la Selección Colombia sub-20 enfrentó su último partido de la fase de grupos del Torneo Maurice Revello, antiguo Esperanzas de Toulon, ante Japón.

El equipo tricolor, que llegaba como líder de su grupo, derrotó 2-1 a la selección nipona y aseguró su paso a las semifinales del certamen.



Comoros y Argelia juegan, a las 10:30 a.m., el último partido del grupo C. Encuentro que no interfiere en las aspiraciones de Colombia.



Alineación de Colombia

Así fue el partido

Empieza el partido en Toulon. Colombia sale con el ánimo de ganar.



El partido ha sido muy parejo. La tricolor ha estado cerca, pero no logra definir con claridad.



Termina el primer tiempo. Colombia 0-0 Japón.



47' ¡Gol de Colombia! Puerta marca el primero.

61' ¡Gol de Colombia! Cabezas pone el segundo. Colombia sueña con la siguiente fase.

89' Gol de Japón.



Termina el partido: Colombia está en semifinales del Maurice Revello.

