Son 27 jugadores los que fueron llamados por el técnico, Néstor Lorenzo, para los dos primeros partidos de la eliminatoria al Mundial 2026.

El listado es una apuesta al ataque y en esa onda deben estar todos los que aspiren ser convocados en la que debe ser la operación revancha tras la amargura de la eliminación de Qatar 2022.

¿Goleadores?

Colombia pasó siete partidos sin marcar y fue esa, y no otra, la razón de la ausencia de la última Copa Mundo.



Eso es lo que hay que solucionar ahora con el llamado de delanteros en racha, de extremos temibles y con prestigio en las principales canchas del mundo y polifuncionales a la hora de abrir espacios.



Por eso no está Radamel Falcao García, porque su inactividad lo condena a no tener fondo suficiente para entrar en el circuito de vértigo y ataque masivo que se plantea, al menos en el papel, en esta convocatoria.



El primer vistazo va a los delanteros, que no son cinco, como era habitual, sino siete Ahí hay un mensaje. Pero no es el único: los llamados tienen un notable despliegue físico y pueden funcionar en más de una posición, bien sea para finalizar las jugadas o para abrir espacios a otros que vengan desde atrás.



Es lo que se espera con Luis Díaz (Liverpool, ING), Jhon Arias (Fluminense, BRA), Luis Sinisterra (Leeds United, ING y Rafael Santos Borré (Eintracht Frankfurt, ALE).

Colombia le ganó a Japón en Osaka. Festejo de Rafael Santos Borré. Foto: Efe/Jiji Press Japan

Los tres primeros son velocidad, pase y remate y el último es finalizador o sacrificio para salir del área y encontrar caminos a gol.



Pero tal vez la gran apuesta sea por los número 9: Jhon Córdoba (FC Krasnodar, RUS), Mateo Cassierra (Zenit FC, RUS) y Jhon Jáder Durán (Aston Villa, ING).



Pocas veces se privilegió así el momento, el estricto presente de los atacantes, como con los jugadores de la liga rusa, que llegan plenos de confianza. Incluso Durán, que siempre ha tenido un lugar de privilegio con Lorenzo pero no estaba jugando en Aston Villa, se reportó con gol antes de unirse a la convocatoria.

