Selección Colombia: los pecados que la llevaron a fracasar en el Preolímpico

Dos partidos jugados, dos perdidos, cero goles a favor, cinco en contra y la sensación de inseguridad que venía desde los partidos de preparación. Así terminó, así haya aún dos juegos en el calendario, la participación de la Selección Colombia sub-23, que tendrá que ver los Olímpicos de París 2024 por televisión.

Tras la goleada 3-0 de Ecuador en la primera fecha, el viernes el equipo de Héctor Cárdenas perdió 2-0 contra Brasil y, matemáticamente, no tiene nada que hacer: puede igualar en puntos con el scratch, pero la derrota en el duelo directo sentencia la eliminación.

Las reacciones de la Selección van desde las lágrimas hasta la resignación.

“Esto es un sentimiento horrible. Jugamos lo mejor que pudimos, dimos lo mejor y al final no se pudo. Es un sentimiento amargo. Que nos disculpen, que nos perdonen y vamos para arriba”, dijo, llorando, el mediocampista Juan Andrés Castilla.

Cárdenas, por su parte, dejó entrever que seguirá en el cargo. “Para nosotros es negativo el balance de quedar por fuera de la competición, pero este equipo competirá hasta lo último. Defenderemos la camiseta de nuestro país, para regresar a Colombia y continuar el trabajo”, declaró.

La cadena de errores que llevó a la eliminación de París 2024

Lo cierto es que este camino a la eliminación comenzó mal. La Federación Colombiana de Fútbol se demoró en escoger el responsable del equipo. Héctor Cárdenas fue designado en junio, una vez terminó su participación en el Mundial Sub-20 de Argentina.



Cuando se creía que el DT iba a tomar como base ese equipo, decidió ampliar el ramillete. Cabe recordar que esta generación de jugadores de categoría 2001 y 2002 no tuvo Suramericano juvenil por la pandemia.



Ya Cárdenas había fracasado en los Juegos Panamericanos de Santiago en octubre: le ganó a Honduras 2-0 y perdió con Brasil y Estados Unidos por el mismo marcador. Luego, en el juego por el quinto lugar, cayó en desempate desde el punto blanco contra Uruguay.



Los amistosos, salvo el último contra República Dominicana en Barranquilla, desnudaron fallas defensivas y ofensivas que se repitieron en el Preolímpico. Y, además, en la preparación se presentó un hecho increíble: cuando iba a jugar dos encuentros contra Perú, la Selección de mayores se le llevó varios jugadores para los duelos de diciembre contra México y Venezuela. Uno de ellos, Daniel Ruiz, estaba convocado a la sub-23 y lo desafectaron.

Daniel Ruiz (10). Foto: Efe

No todo es culpa de Cárdenas, por supuesto. Hubo jugadores que tenían la edad y no fueron prestados, como Jhon Durán y Yaser Asprilla. Y varios de los convocados no tuvieron buen nivel. Muchas de las críticas apuntan a Daniel Ruiz, quien no pudo mostrar un nivel parecido al de Milllonarios. Pero fueron varios en horas bajas.



Todo se juntó para que Colombia sufra su séptima eliminación en las últimas ocho olimpiadas. La única clasificación fue a Río 2016. Y ahora habrá que pensar en Los Ángeles 2028. Por edad, la base será la próxima Sub-20. Hay que trabajar bien y desde ya.



