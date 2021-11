Cantillo, el aporte del fútbol de Brasil para la Selección Colombia

Hombres como Miguel Borja y Victor Danilo Cantillo saben más que nadie lo que es jugar en suelo brasileño, allí donde Colombia visite a Brasil este jueves por las eliminatorias mundialistas.



Cantillo es novedad para pelear un puesto en el medio campo colombiano con jugadores como Jefferson Lerma, Wilmar Barrios y Gustavo Cuellar.



Esto dijo Cantillo sobre su regreso a la Selección Colombia.

El partido en Brasil

Colombia entrena en Brasil para la eliminatoria. Foto: FCF

La preparación. “Soy una persona muy tranquila que vive los momentos con mucha madurez. Brasil es fuerte, pero Colombia también tiene argumentos para hacerle año. Esperemos poder aprovechar y ayudar al grupo, sacar un resultado positivo que nos permita soñar con la clasificación”.



Su juego “Colombia en mi posición tiene grandes jugadores, a nivel mundial. Mateus, Cuellar, Lerma. He jugado más en un 4-1, adelante de la defensa, me he sentido muy bien. hora juego más retrasado, me ha tocado agregar más marca a mi fútbol, me obliga la posición”.



El juego de Brasil. “He escuchado las criticas sobre su juego, pero un equipo que tiene tantos partidos invictos es por algo. Más que pensar en brasil pensamos en lo que tenemos nosotros que hacer”.



Las ausencias y su regreso​

Su llamado. “Uno siempre quiere estar, todos se preparan para estar aquí. Cuando no se me da, continúo trabajando para aprovechar cuando llegue el momento”.



El técnico Rueda. “Hablé ayer con el profe, pienso que todos somos importantes. El grupo es lo más importante, vengo a aportar”.



Falcao. “Es un hombre importante para a Selección. Lamentamos que no venga, deseamos que se recupere pronto. Tenemos otros hombres en la posición y esperamos hacer un juego importante para tener tres puntos”.



James. “Todos sabemos lo que aporta, es una alegría tenerlo nuevamente, sabemos de su capacidad y más en estos dos juegos que necesitamos sumar de a tres para conseguir acercarnos a la clasificación”.



